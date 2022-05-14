Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı

14.05.2022 12:49
Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı

Sakaryalı eğitimciler, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunda (EYFOR-13) yer aldı.

Sakaryalı eğitimciler, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunda (EYFOR-13) yer aldı.

Derneğin Sakarya İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, EYUDER ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen foruma, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra farklı ülkelerden ve yurt içinden katılım sağlandı.

Rektör, dekan, profesör, doçent ve doktora seviyesinde bilim insanı, akademisyen ile Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarından oluşan 1200 kişilik katılımcı sayısına sahip forumda, çok sayıda panel, oturum, bildiri ve poster sunumları gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin örnek projelerinin de tanıtıldığı forumda, tecrübe paylaşımında bulunuldu.

EYUDER Sakarya İl Temsilcisi Cengiz Kıyak, 20 kişilik bir ekiple foruma katılım sağladıklarını belirterek, 5 sözlü bildiri, 15 de poster sunum çalışması yaparak bilimsel katkı sağladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı! Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı! Emel Sayın'ın yayalar için güvenli trafik etkinliğine katıldı Emel Sayın'ın yayalar için güvenli trafik etkinliğine katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:53:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement