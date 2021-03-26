Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket - Son Dakika

Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket

26.03.2021 21:52

Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket Pandemi başından beri sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veriyor Sağlık çalışanlarına ücretsiz elektrik hizmeti veren Metin Alkan: "Ücretsiz hizmetimizi pandemi başladığı dönemden beri yapıyoruz" "İhtiyaçları olduğu için değil, kötü günlerinde biz...

Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket

Pandemi başından beri sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veriyor

Sağlık çalışanlarına ücretsiz elektrik hizmeti veren Metin Alkan:

"Ücretsiz hizmetimizi pandemi başladığı dönemden beri yapıyoruz"

"İhtiyaçları olduğu için değil, kötü günlerinde biz de yanınızdayız demek, sadece bu işi alkışla bırakmamak için yapıyorum"

SAKARYA - Sakarya'da pandemi döneminde zor şartlar altında görev yapan aktif sağlık çalışanları için ücretsiz elektrik tamirat ve tadilat hizmeti verdiğini belirten Metin Alkan, "Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları olduğu için değil; onları onore edebilmek için, bu kötü zor günlerinde biz yanınızdayız demek için, sadece alkışla bu işi bırakmayalım diyorum" dedi.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs, ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana mesai saati gözetmeksizin canlarını hiçe sayan sağlık çalışanları, salgın ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Adapazarı ilçesinde elektrik işleri yapan Metin Alkan isimli vatandaş, 2016 yılından beri şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz verdiği elektrik hizmetini pandemi döneminde sağlık çalışanları için de vermeye başladı. 1 yılı aşkın süredir sadece 6-7 sağlık çalışanına hizmet verebildiğini aktaran Alkan, ücretsiz hizmeti duyurabilmek için bazı sağlık ocakları ve hastanelere broşür dağıtıklarını dile getirdi. Verdiği hizmetin bir vefa borcu olduğunu kaydeden Alkan, diğer esnaflarında bu tür destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

"Ücretsiz hizmetimizi pandemi başladığı dönemden beri yapıyoruz"

Yaklaşık 35 yıldır elektrikçilik yapan Metin Alkan, "Aktif sağlık çalışanlarının tümü pandemiden ötürü yıprandılar, yoruldular. Gecesini gündüzüne katarak çalıştılar. Fakat biz vatandaş olarak vefa borcumuzu onlara pek ödeyemiyor, şükranlarımızı iletemiyoruz. Bizde ne yapabiliriz dedik kendi çapımızda, onlara ücretsiz hizmet ederek zor günlerinde bir nebzede olsa yardımcı olabileceğimizi düşündük. Ücretsiz hizmetimizi pandemi başladığı dönemden beri yapıyoruz. Sosyal medyada bu işi yaptığımızı duyurmaya çalıştık fakat duyuramadık yeterli gelmedi. Zaman zaman bazı sağlık ocakları ve hastanelere hazırladığımız broşürlerimizden astık, sesimizi duyuralım diye. Fakat 1 yıl içerisinde 6-7 tane sağlık çalışanımız ancak bize ulaşabildi ve bizde onlara hizmet edebildik. 2016'dan beri şehit ve gazi ailelerine de bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyorduk. Sağlık çalışanlarına duyuramadık yeterli kadar, geçen gün hemşire bir arkadaşımızın evine gittik o da daha yeni duyduğunu, bir tanıdığı vesilesi ile duyduğunu o yüzden arayıp ihtiyacının karşılanmasını talep etti ve bizde memnuniyetle giderek yaptık. Biz bundan büyük bir keyif duyuyoruz. Daha çok sağlık çalışanımıza bu hizmetimizi vermek istiyoruz" dedi.

"Onların ihtiyaçları olduğu için değil, onlara vefa borcumuzu iletebilmek adına"

Sağlık çalışanlarından herhangi bir ücret talep etmeden verdiği hizmetin bir vefa borcu olduğunu belirten Alkan, "Aynı zamanda diğer esnaf arkadaşlarımız ve meslek erbaplarımızın bu tür onlara ücretsiz hizmet etmesini talep ediyor ve diliyorum. Onların ihtiyaçları olduğu için değil, onlara vefa borcumuzu veya onlara şükranlarımızı iletebilmek adına bunu yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Sağlık çalışanları 24 saat çalışıyorlar, gece ve gündüzleri belli değil. Bizde bu hizmetimizi belirli mesai saatlerinde değil gece yarısında olsa bile bir elektrik arızası olduğunu varsayalım sağlık çalışanımızın, bizi hiç çekinmeden arayabilirler. Gecesi, gündüzü hiç fark etmez gideriz hizmetimizi sunarız. Çünkü onlar da öyle çalışıyorlar, bizim de onlara bu şekilde hizmet vermemiz mecburidir, kendimizi öyle hissediyoruz biz. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları olduğu için değil; onları onure edebilmek için, bu kötü zor günlerinde biz yanınızdayız demek için, sadece alkışla bu işi bırakmayalım diyorum" diye konuştu.

"Bizde onlar mutlu olunca daha memnun oluyoruz"

Şehit yakınları ve gazilere de aynı hizmeti verdiğini belirten Alkan, "Biz maddi bir beklenti içerisinde değiliz. Sadece sesimizin duyurulması için bize yardımcı olmalarını yetkililerden bekliyoruz; mesela bazı sağlık kuruluşlarına, hastanelere bu afişleri asamıyoruz kamu kuruluşları olduğu için, bunlar için bize yardımcı olsunlar. Bunu duyan sağlık kuruluşunun bize bakışı, konuşması bizi de çok onore ediyor, mutlu ediyor. Sağlık çalışanlarından ziyade daha önce şehit ve gazi yakınlarından da bu ilgi, alakayı gördük. Yaptığımız işin bedeli çok büyük değil belki ama böyle bir şey yaptığımız için, bu şekilde yardımcı olabildiğimiz için karşı tarafta bize mutluluğunu belli ediyor. Bizde onlar mutlu olunca daha memnun oluyoruz, en tatlı yeri de orası zaten" şeklinde konuştu.

Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket
Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket
Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket
Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket

Metin Alkan, Pandemi, Sakarya, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakaryalı elektrikçiden alkışlanacak hareket - Son Dakika


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