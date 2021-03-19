Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor - Son Dakika

Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor

19.03.2021 23:03

Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök: "Sakarya'nın risk durumu hak ettiği şekilde güncellenmelidir" "Virüsle mücadelede geri adım atmadık, üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam...

Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor

Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök:

"Sakarya'nın risk durumu hak ettiği şekilde güncellenmelidir"

"Virüsle mücadelede geri adım atmadık, üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

SAKARYA - Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB), esnafın dili oldu. Esnafın, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşadığını belirten Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, "Ekonomik olarak büyük zorluklar yaşasak da bu virüsle mücadele etme konusunda asla geri adım atmadık. Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ülkemizin bazı bölgelerinde artış göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da önlemler sıklaştırıldı. Bu kapsamda kısıtlama saatleri dışında ve tedbir amaçlı dükkanların açılması yasaklanan esnafın zorluklarını dile getiren SESOB başkanları ise yaşanmakta olan ekonomik krize bir çözüm bulunmasını istedi. Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, Sakarya Valiliğinin koordinesinde kontrol altına alınarak düşüş sağlanan vaka sayılarının ardından kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediklerini dile getirdi.

Bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere hiç itiraz etmeden uyduk

Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, "Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk korona virüs pozitif vaka açıklandığı günden bu yana tam 1 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu 1 yıllık süre zarfında bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere esnaf ve sanatkarlar olarak hiç itiraz etmeden uyduk, uymaya de devam edeceğiz. Sakarya Esnaf ve Sanatkarları olarak 1 yıllık süreçte hazırladığımız rapor ve çözüm önerilerini resmi makamlara gönderdik. Her meşru zeminde karar vericilere esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını ulaştırmak için gayret ettik. Üst kurumlar nezdinde esnaf ve sanatkarlara yönelik kamu bankalarından verilen uygun faizli ve uzun geri ödeme süreli krediler için çalışmalar yaptık" dedi.

Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz

Salgının bedelini en ağır ödeyenlerden bir kısmının da Sakarya'da ki esnafların olduğunu belirten Gök, "Ekonomik olarak büyük zorluklar yaşasak da bu virüsle mücadele etme konusunda asla geri adım atmadık. Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak son zamanlarda yaşanan bazı aksaklıklar ve plansızlıklara karşı da son derece tepkili olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. 21 Kasım'da yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kafe, restoran, lokanta, kahvehane ve kıraathanelerimiz, kapalı spor salonlarımız ve buna benzer bir çok işyerleri kapalı durumdadır. Aynı şekilde okul servisleri ve kantinleri de 1 yıldan fazla yakın bir zamandır iş yapamamaktadır. Bu virüsün bedelini en ağır şekilde ödeyen kesimlerden biri de bu şehrin esnaf ve sanatkarlarıdır" diye konuştu.

Sakarya'ya uygulanan bu çifte standardı kabul edilemez buluyoruz

Vaka sayılarının yüz binde 90'lara kadar gerilediğini belirten Gök, "1 Mart itibariyle başlayan 'Pandemide Normalleşme Adımları' kapsamında illerin risk seviyelerine göre yasakların esnetileceği ifade edilmişti. Bizde Sakarya'da başlatılan büyük seferberliğe katıldık ve vaka sayılarımızı kısa zaman içerisinde düşürmeyi başardık. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan veriler ile Sakarya'nın korona virüs vaka oranı yüz binde 90'lara kadar geriledi. Ancak ne hikmetse vaka sayılarımızın bu kadar büyük bir düşüş göstermesine hatta vaka sayısı en hızlı düşen kısıtlama tedbirlerimiz halen uygulamanın başladığı zamandaki gibi kaldı. Biz işyerleri kısıtlamaya tabi olan esnaflar olarak, risk seviyemizin aşağıya düşülmemesine ve halen işyerlerimizin kapalı olmasına bir anlam veremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Sakarya'da vaka sayıları ve risk seviyesi düşmesine rağmen kısıtlamalar neden halen devam etmektedir. Komşu illerin sayıları bizden yüksek olmasına rağmen kısıtlamaya tabi işletmeleri kurallar kapsamında açılmış ve faaliyette bulunuyorken Sakarya'ya uygulanan bu çifte standardı kabul edilemez buluyoruz. Sakarya'nın risk durumu hak ettiği şekilde güncellenmelidir" şeklinde konuştu.

Kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediğimizi dile getiriyoruz

Vakalarda düşüş yaşanan kentte bir an önce kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediklerini belirten Gök, "Önümüzdeki Ramazan ayında şunu çok iyi biliyoruz ki birçok işletme kapalı olacak sorunlarımız yine devam edecek turuncu rengi olması durumunda 07.00 ile 19.00 arası işyerlerinin açık olması iş yapma açısından uygun olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar olarak Sakarya Valiliğimizin koordinesinde kontrol altına alarak büyük bir düşüş sağlanan vaka sayılarının ardından, kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediğimizi dile getiriyor, kısıtlamaya tabi işletmelerimizin gereken sağlık kontrollerinin yapılmasını ve açılmasını ısrarla talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın bu konudaki haklı tepkisine karar vericilerin acilen kulak vermesi gerektiğini de yineliyoruz. Bir şehrin bütün sokak ve caddelerinde bir ışık yanar. Yanan bu ışık genelde esnafın ışığıdır, biz bu ışıkların sönmemesini, sürekli yanmasını istiyoruz. Yetkililerden bunu arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(OK-BCT-BA-Y)

Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor
Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor
Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor
Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Sakarya, Esnaf, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
İzmir'de damat dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı İzmir'de damat dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı         
23:01
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı         
22:39
Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti         
22:20
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan         
22:02
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü         
20:40
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 23:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei