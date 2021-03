Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor - Son Dakika

Sakaryalı esnaflar dükkanlarının açılmasını istiyor

Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök:

"Sakarya'nın risk durumu hak ettiği şekilde güncellenmelidir"

"Virüsle mücadelede geri adım atmadık, üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

SAKARYA - Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB), esnafın dili oldu. Esnafın, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşadığını belirten Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, "Ekonomik olarak büyük zorluklar yaşasak da bu virüsle mücadele etme konusunda asla geri adım atmadık. Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ülkemizin bazı bölgelerinde artış göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da önlemler sıklaştırıldı. Bu kapsamda kısıtlama saatleri dışında ve tedbir amaçlı dükkanların açılması yasaklanan esnafın zorluklarını dile getiren SESOB başkanları ise yaşanmakta olan ekonomik krize bir çözüm bulunmasını istedi. Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, Sakarya Valiliğinin koordinesinde kontrol altına alınarak düşüş sağlanan vaka sayılarının ardından kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediklerini dile getirdi.

Bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere hiç itiraz etmeden uyduk

Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök, "Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk korona virüs pozitif vaka açıklandığı günden bu yana tam 1 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu 1 yıllık süre zarfında bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere esnaf ve sanatkarlar olarak hiç itiraz etmeden uyduk, uymaya de devam edeceğiz. Sakarya Esnaf ve Sanatkarları olarak 1 yıllık süreçte hazırladığımız rapor ve çözüm önerilerini resmi makamlara gönderdik. Her meşru zeminde karar vericilere esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını ulaştırmak için gayret ettik. Üst kurumlar nezdinde esnaf ve sanatkarlara yönelik kamu bankalarından verilen uygun faizli ve uzun geri ödeme süreli krediler için çalışmalar yaptık" dedi.

Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz

Salgının bedelini en ağır ödeyenlerden bir kısmının da Sakarya'da ki esnafların olduğunu belirten Gök, "Ekonomik olarak büyük zorluklar yaşasak da bu virüsle mücadele etme konusunda asla geri adım atmadık. Üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak son zamanlarda yaşanan bazı aksaklıklar ve plansızlıklara karşı da son derece tepkili olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. 21 Kasım'da yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kafe, restoran, lokanta, kahvehane ve kıraathanelerimiz, kapalı spor salonlarımız ve buna benzer bir çok işyerleri kapalı durumdadır. Aynı şekilde okul servisleri ve kantinleri de 1 yıldan fazla yakın bir zamandır iş yapamamaktadır. Bu virüsün bedelini en ağır şekilde ödeyen kesimlerden biri de bu şehrin esnaf ve sanatkarlarıdır" diye konuştu.

Sakarya'ya uygulanan bu çifte standardı kabul edilemez buluyoruz

Vaka sayılarının yüz binde 90'lara kadar gerilediğini belirten Gök, "1 Mart itibariyle başlayan 'Pandemide Normalleşme Adımları' kapsamında illerin risk seviyelerine göre yasakların esnetileceği ifade edilmişti. Bizde Sakarya'da başlatılan büyük seferberliğe katıldık ve vaka sayılarımızı kısa zaman içerisinde düşürmeyi başardık. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan veriler ile Sakarya'nın korona virüs vaka oranı yüz binde 90'lara kadar geriledi. Ancak ne hikmetse vaka sayılarımızın bu kadar büyük bir düşüş göstermesine hatta vaka sayısı en hızlı düşen kısıtlama tedbirlerimiz halen uygulamanın başladığı zamandaki gibi kaldı. Biz işyerleri kısıtlamaya tabi olan esnaflar olarak, risk seviyemizin aşağıya düşülmemesine ve halen işyerlerimizin kapalı olmasına bir anlam veremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Sakarya'da vaka sayıları ve risk seviyesi düşmesine rağmen kısıtlamalar neden halen devam etmektedir. Komşu illerin sayıları bizden yüksek olmasına rağmen kısıtlamaya tabi işletmeleri kurallar kapsamında açılmış ve faaliyette bulunuyorken Sakarya'ya uygulanan bu çifte standardı kabul edilemez buluyoruz. Sakarya'nın risk durumu hak ettiği şekilde güncellenmelidir" şeklinde konuştu.

Kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediğimizi dile getiriyoruz

Vakalarda düşüş yaşanan kentte bir an önce kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediklerini belirten Gök, "Önümüzdeki Ramazan ayında şunu çok iyi biliyoruz ki birçok işletme kapalı olacak sorunlarımız yine devam edecek turuncu rengi olması durumunda 07.00 ile 19.00 arası işyerlerinin açık olması iş yapma açısından uygun olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar olarak Sakarya Valiliğimizin koordinesinde kontrol altına alarak büyük bir düşüş sağlanan vaka sayılarının ardından, kontrollü sosyal hayata bir an önce geçmek istediğimizi dile getiriyor, kısıtlamaya tabi işletmelerimizin gereken sağlık kontrollerinin yapılmasını ve açılmasını ısrarla talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın bu konudaki haklı tepkisine karar vericilerin acilen kulak vermesi gerektiğini de yineliyoruz. Bir şehrin bütün sokak ve caddelerinde bir ışık yanar. Yanan bu ışık genelde esnafın ışığıdır, biz bu ışıkların sönmemesini, sürekli yanmasını istiyoruz. Yetkililerden bunu arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(OK-BCT-BA-Y)