Sakaryalı girişimci 55 ülkeye temizlik malzemesi satıyor - Son Dakika

Sakaryalı girişimci 55 ülkeye temizlik malzemesi satıyor

01.11.2020 11:07
Sakaryalı girişimci 55 ülkeye temizlik malzemesi satıyor, System.String[]

Sakarya'da girişimci Ali Koç, kardeşleriyle Akyazı ilçesinin yanı sıra 3 ülkede daha kurduğu fabrikalardan 55 ülkeye başta dezenfektan olmak üzere temizlik malzemesi satıyor.

Sakarya'da girişimci Ali Koç, kardeşleriyle Akyazı ilçesinin yanı sıra 3 ülkede daha kurduğu fabrikalardan 55 ülkeye başta dezenfektan olmak üzere temizlik malzemesi satıyor.

Babalarının bir deterjan firmasında çalışmasından dolayı kimya sektörüne ilgi duyan Koç ve kardeşleri, 2005 yılında Akyazı'da kurdukları şirketle oto bakım ürünleri üretmeye başladı.

Kısa sürede şirketi büyüten Koç kardeşler, taleplerin artması üzerine halı yıkama fabrikalarına temizlik ürünleri ve esans üretimin yanı sıra ağır sanayi çelik tencere fabrikalarının bakımlarını da üstlendi.

Koçkar Makine Kimya AŞ. Genel Müdürü Ali Koç, AA muhabirine, 2005 yılında kurdukları şirketin zamanla ürün gamını geliştirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyada etkisini göstermesinin ardından dezenfektana talebin artığına işaret eden Koç, pandeminin ikinci ayında dezenfektan konusunda Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak üretime geçtiklerini anlattı.

Koç, planlamaları arasında 2021 yılının ikinci çeyreğinde dezenfektan ve endüstriyel ürünlerin üretimi yer aldığını aktararak, "Lakin pandemi sürecinde ülkemizdeki ve yurt dışındaki talepler neticesinde bu planlamayı bir yıl öne çekip dezenfektan üretimine başlamış olduk. Bununla alakalı iyi bir yol aldık. Yaptığımız üretimin yüzde 85'ini ihraç ettik." diye konuştu.

"Pandemi döneminde ihracatı 3 katına çıkardık"

İlk fabrikanın 2005'te Akyazı'da kurulduğunu dile getiren Koç, 15 yıllık süreçte buna ek olarak Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da da fabrika açtıklarını kaydetti.

Tüm fabrikaların ana yükleniciliğini Türkiye'deki merkezin üstlendiği bilgisini veren Koç, "Firmamızın bünyesinde laboratuvar ekibi olarak iki profesörümüz, iki yüksek kimya mühendisi, bir de yüksek çevre mühendisimiz mevcut. Tüm bölgede gerekli olan Ar-Ge çalışmamızı Sakarya'daki fabrikamızda gerçekleştiriyoruz ve bilgi transferleri sağlıyoruz." dedi.

Koç, sektörde birçok yerli üretici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikle onları tebrik ederim çünkü bizimle birlikte onların da gelişmesi, yurt dışından ithal ürünlerin önünü kesmektedir. İlk üretime başladığımız senelerde kendi sektörümüzde yurt dışından gelen ürün miktarı yüzde 90 bandının üzerindeyken şu anda yüzde 30'ların altına düştü. Tabii bunu tek başımıza başarmadık. Ülkemizdeki tüm üreticilerin birliği sayesinde oldu. İnşallah birçok sektörde Türk yerli üreticileri ciddi kaliteleriyle rekabet edecek. Hedef, ülkemizde ithalatı kesmek ve ihracatı artırmak. Ülke olarak 2023 ve 2071 gibi vizyonlarımızı gerçekleştirmek istiyorsak kimya sektörüne değer vermek ve bununla alakalı ihracatı artırmak zorundayız çünkü ekonomik cari açığı azaltabilecek yegane sektörlerin biri kimya. Biz de bunun neferiyiz."

Diğer ülkelerdeki fabrikaların da kendi lokasyonundaki bölgeye ihracat yaptığını anlatan Koç, "Pandemi dönemindeki 6 aylık sürede ihracat rakamlarını normalin 3 katına çıkardık. Bu da bizim için bir fırsat oldu. En iyi şekilde ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Avrupa'da Fransa, Almanya, Belçika, Romanya'ya ciddi sevkıyatlar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'ne dezenfektan ihracatı yapılıyor. 2020 yılının 3. çeyreği itibarıyla bütün fabrikalarımızdan yapılan ihracatımız 3 milyon doların üzerinde." ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin ihracatına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da şube olarak 270'in üzerinde üyeye sahip olduklarını ve birçoğunun ihracata yönelik faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sakaryalı iş insanlarının dünya pazarlarına açılmaları ve kente katkı sağlamaları için çalıştıklarını anlatan Filizfidanoğlu, "Üyelerimizin ihracatına katkıda bulunmak üzere derneğimizin tüm dünyadaki temsilcilikleriyle irtibata geçerek bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Filizfidanoğlu, sanayicilere farklı tecrübeleri aktarmak için çeşitli sempozyumlar, buluşmalar ve programlar düzenlediklerini, kentte öğrenim gören yabancı öğrencilerle ülkeleriyle iletişime geçmek adına iş birliği yaptıklarını anlattı.

MÜSİAD tarafından TÜYAP'ta 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo Fuarı'na da değinen Filizfidanoğlu, tüm dünyada fuarların kapalı olduğu dönemde bu organizasyonu 56 ülkeden 450 katılımcıyla düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Araştırma Geliştirme, Sakarya, Ali Koç, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakaryalı girişimci 55 ülkeye temizlik malzemesi satıyor - Son Dakika


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