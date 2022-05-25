Sakaryalı girişimci hurda araçları karavana dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde salgın döneminde karavan üretimine başlayan ve ihracat yapan firma, hurdaya ayrılan veya trafikten men edilen araçları karavana dönüştürüyor.

Kocaali'de 2015 yılından beri araç modernizasyonuyla uğraşan firma, salgın döneminde artan talep üzerine çekme karavan üretmeye başladı.

Başta Belçika, Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa'ya ihracat gerçekleştiren firma, satın alınan veya müşterilerin gönderdiği hurda, trafikten men edilmiş araçları da karavana çeviriyor.

Motoru yenilenen minibüs ve panelvanlara yatak, oturma grubu, mutfak, duş, sıcak su deposu ve tente gibi donanımlar ekleyen firma, karavana dönüştürülen araçların yeniden trafiğe çıkmasını sağlıyor.

Salgın süresince karavana dönüştürülen 435 aracı iç piyasaya satarak ekonomiye katkı sunan firma, 80 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Devletimizin bütçesine ek ÖTV ve KDV kazandırıyoruz"

Firma sahibi Murat Yakışır, AA muhabirine, karavan sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oldukça hareketlendiğini söyledi.

Salgınla birlikte karavan dizaynına ağırlık verdiklerini aktaran Yakışır, "Yaşı geçmiş, belirli kurumların ihale şartnamelerine uymayan servis araçları hurdaya terk edilmesinden dolayı motor ekipmanları revize ettirilip müşterilerin isteklerine göre dizayn ediliyor. Karavanlarda yatak, oturma grubu, mutfak, duş, sıcak su ve bir ev içerisinde olması gereken özelliklerin hepsi var." diye konuştu.

Hurdaya ayrılan araçların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla devlet bütçesine ek ÖTV ve KDV sağladıklarını vurgulayan Yakışır, şöyle devam etti:

"Panelvan araçlar, hurdaya ayrıldığında 50 ila 100 bin lira arasında satılıyor. Biz bu araçları alıyor, karavana dönüştürerek tekrar piyasaya satıyoruz. Fiyatı 100 ila 500 bin lira arasında olan araçların farkının ÖTV ve KDV'sini devletimize kazandırıyoruz."

Yakışır, Türkiye'de karavan parklarının genişlediğine işaret ederek, devletin salgın döneminde gelen talebi karşılayarak yeni alanlar oluşturduğunu kaydetti.

"Bu karavanlarla durmadan devam edebilirsiniz"

Ustabaşı Soner Ersöz de araçları karavana dönüştürürken yüksek güvenlik önlemleriyle çalışıldığını anlattı.

Karavanlara salgın döneminde yoğun ilgi olduğunu belirten Ersöz, yaptıkları karavanlarda birçok donanım bulunduğunu kaydetti. Ersöz, "Yazları soğuk, kışları sıcak olacak şekilde ısı yalıtım var. Elektrik aksamında karbon fiber kablolar kullanıyoruz. Araçlarda bir ton temiz su, 500 kilogram atık su depoları var. Yani bir dağa çıktınız, bir parka gittiniz, durmadan devam edebilirsiniz." dedi.