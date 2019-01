Sakaryalı Kadınlardan Mehmetçiğe Bere

Sakarya'da halk eğitim merkezindeki eğitmen ve kursiyerler, Suriye'de, Irak'ta ve Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçik için bere örüyor.

Sakarya'da halk eğitim merkezindeki eğitmen ve kursiyerler, Suriye'de, Irak'ta ve Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçik için bere örüyor.



Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi Kütüphanesi olarak Güneydoğu'da, Suriye'de ve Irak'ta zor şartlar altında görev yapan Mehmetçiğe, kadınlar tarafından örülen bereleri ulaştırmak istediklerini söyledi.



Yenikent Halk Eğitim Merkezinde 40'a yakın kadın kursiyerin olduğunu belirten Sezer, "Şehrimizin çeşitli yerlerinde örgüyü bilen kadınlarımıza da ulaştık ve onların da katkılarıyla ilk olarak 1000'in üzerinde bereyi askerlerimize ulaştırmak istiyoruz. Biz ordumuzun her zaman yanındayız ve Sakaryamızın sıcaklığını orada hissettirmek, yaptıkları işlerde onlarla birlikte olduğumuzu, her zaman onları düşündüğümüzü göstermek istiyoruz ve dualarımızı onlar için yapıyoruz." diye konuştu.



"Oğluma ördüğüm gibi örüyorum"



Kursiyer Nurcan Şeref, "Bu bereyi oğluma ördüğüm gibi örüyorum. Benim de oğlum askere gitti, geldi ve o hisleri hissederek bu bereleri askerlerimize örüyorum. İnşallah, Allah sağ salim evlerine gelirler, hepsine sağlıklı olmalarını diliyorum." dedi.



Kursiyer Ayşe Demiray da "Askerlerimize bere örüyoruz. Bizim gönlümüz ve dualarımız onlarla, onlar sıcak olsunlar. Sağlıklı ve sıhhatli olarak evlerine dönerler inşallah." ifadesini kullandı.



Berelerin her ilmeğini dualarla ördüklerini belirten kursiyer Remziye Çalışkan da, "İnşallah bu berelerle bir anne şefkatini onlara hissettiririz." diye konuştu.



Kurs eğitmeni Bahar Dinç ise "Askerlerimiz bizler için çok değerli. Onların ayaklarına taş değmesin, tırnakları kırılmasın, bizim için onlar çok kıymetliler. Bizim için zor şartlarda oralarda mücadeleler veriyorlar. Bir nebze de olsa bizim sıcaklığımızı hissedip onları düşündüğümüzü bilmeleri için böyle güzel bir proje başlatarak askerlerimize bere örüyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

DEAŞ'e Katılan Genç Kızı Babası Atla Kaçırarak Kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var