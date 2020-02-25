Sakaryalı KOBİ'ler e-ihracat eğitimi aldı - Son Dakika

Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitiminin yeni durağı Sakarya oldu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitim programı serisi devam ediyor. TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını ve Avrupa'ya e-ihracatın ipuçlarını anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek.

BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi Sakarya'da gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenleri ve Amazon.com.tr satış ekibi tarafından verilen eğitimlere 115 kişi katıldı.

KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde ( Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak üzere kurgulanan eğitimler, 2020 yılı boyunca Türkiye genelinde 20'nin üzerinde ilde gerçekleştirilecek.

Açıklamada Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitim seminerindeki konuşmasına yer verilen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, "Şehrimizin adı 'Adapazarı'. Ticareti de çok iyi bilen bir kültür mirasını bugünlere taşıdık. Geçmişinde 'Pazar' olan bir kentin bugününde de ticaret ve sanayi çok önemli bir yer tutuyor. Kendi potansiyelinin farkında, ne istediğini bilen, hedefleri olan, hızla gelişen, yatırımların hızla arttığı bir iliz. En büyük hedefimiz ihracat rakamlarımızı ve ihracatçı sayımızı artırmak. 400 olan ihracatçı sayımızı 5 yıl içinde 1000'e taşımak gibi büyük bir hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

İşletmeleri hedefe ulaştıracak iş birliğine rehberlik ve yoldaşlık etmekten büyük heyecan duyduklarını belirten Çatalbaş, "Üyelerimize bu iş birliğinden faydalanmalarını önemle tavsiye ediyor, dünyanın yol aldığı ihracat yarışında Sakarya olarak geride kalmamamız gerektiğinin altını çiziyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin ihracat hedeflerine bizi bir adım daha yaklaştıracak bu güç birliğinin Sakaryalı KOBİ'lerin dijital yetkinliğini artıracağına olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca açıklamada yer alan bilgilere göre, BiTıklaAvrupa eğitimleri, dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta yatan potansiyel, Amazon.com.tr'nin satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsıyor.

TOBB çatısı altındaki odalara kayıtlı ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan eğitimler TOBB'a bağlı odaların organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Herhangi bir eğitim seansına katıldıktan sonra Amazon Avrupa'da satış için kaydını tamamlayan tüm satıcılara Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pazaryerlerinin her birinde ayrı ayrı kullanabilmeleri için 25'er avro, İngiltere pazaryerinde kullanabilmeleri için ise 20 İngiliz Sterlini değerinde site içi hediye reklam bedeli sunulacak.

Eğitimlere ilişkin başvuru formu ve eğitim takvimine www.bitiklaavrupa.com üzerinden ulaşılabiliyor.