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"Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak" - Son Dakika

"Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak"

26.06.2021 14:01

Bilimsel araştırmalar, ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonunun hızla yok olduğuna dikkat çekerken, çiçek ve bitki türlerinin azalmasının besin zincirinin bozulmasına neden olduğunu vurguluyor.

Bilimsel araştırmalar, ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonunun hızla yok olduğuna dikkat çekerken, çiçek ve bitki türlerinin azalmasının besin zincirinin bozulmasına neden olduğunu vurguluyor. Dünyada tozlaşmanın yüzde 80'ininden fazlasının arılar tarafından yapıldığını belirten bilim insanları; ünlü fizikçi Albert Einstein 1949'da söylediği "Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz" sözünün gerçeğe dönüşmemesi için girişimde bulunulması gerektiğini ortaya koyuyor.

Arı popülasyonu ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip, verimli tarım arazilerini içerisinde barındıran Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "54 Katılımcı Arıcılık" projesi de "Sakarya Irkı" arılarının ve kovan sayısını artırarak bal üretiminde Türkiye'yi zirveye taşımaya hazırlandığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, milyonlarca yıldır süregiden yeryüzündeki canlı ekosistemi bugünlerde tehdit altında olduğu belirtilirken, bitkilerin tohum ve meyve üretebilmeleri için çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak, besin zincirinde baş aktör olan arıların sayısındaki azalma, gıda güvenliği konusunda endişeye yol açtığı vurgulanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, ekosistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında mahsul üretiminin yüzde 35'ini etkiliyor. İngiltere'deki Reading Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ise Avrupa'daki bal arısı nüfusunun halihazırda olması gerekenden yaklaşık 7 milyar daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada bütün canlı türlerini içine alan bu zincirin kopma noktasına gelmesini önlemek için arıcılığa hak ettiği önemin verilmesi büyük önem taşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri "54 Katılımcı Arıcılık" projesi ile arıcılığı yaygınlaştırarak bal üretiminde Türkiye'yi dünya liderliğine taşımayı amaçlıyor.

Bilim insanlarına göre dünya genelinde 20 binden fazla arı türü bulunuyor. Arı yoğunluğunun sık olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ülkemizde bu alanda önde gelen şehirlerden biri ise Sakarya olduğu belirtilirken, şehrin adını taşıyan "Sakarya Irkı" arılar Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşamaya elverişli olduğu vurgulanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle süregiden arıcılık faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Projenin amacıysa kentin bu alandaki çalışmalarını organize etmek, arı ürünleri çeşitliliğini artırmak, genç girişimcilere destek olmak ve çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğu belirtildi.

Önce eğitim, sonra hibe

Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı. Eğitimlerde üretimsel çeşitliliği ve verimliliği artırarak pazar ihtiyacını karşılayacak modern teknikler, koloni yönetim metotları ve mevsimlere göre bakımlar, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri ile ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretim yolları çiftçilere uygulamalı olarak aktarıldı.

Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından içlerinde ailelerinin de bulunduğu 42 katılımcı ile belediye arasında anlaşma yapılıp ayrıntılı programa geçildi. Titizlikle belirlenen çiftçilere 680 çift katlı polen tuzaklı kovan, 750 tane 6'lı ruşet kovan, 600 adet 2'li ana arı çiftleşme kutusu, 180 arı kolonisi, 10 otomatik derin dondurucu, 10 ton şeker, 10 polen temizleme ünitesi, 10 polen kurutma fırını, 4 zehir toplama seti ve 4 jel akülü Güneş enerjisi ünitesi hibe edildi. Ardından 3 aile ana arı üretimi, 5 aile suni oğul üretimi, 6 aile arı sütü üretimi, 4 kişi arı zehri üretimi ve 10 kişi de polen-propolis üretimi olmak üzere görev dağılımı yapılıp çalışmalara başlandı.

"Cennet Vadisi arıların vahasına dönüştü"

Başkan Yüce, 54 Katılımcı Arıcılık projesinin ikinci aşamasında, aromatik bitki cenneti "Sakarya Botanik Cennet Vadisi'ne" entegre edildiğini söyledi. Arıların bal üretimi için ihtiyaç duyduğu aroma ve polenleri karşılayabilmek adına üreticilere ait kovanların vadiye yerleştirildiğini aktaran Yüce, "60 km uzunluğundaki Cennet Vadisi'nde 2 milyona yakın bitki bulunuyor. Üreticilerimizin yetiştirdiği arılar vadideki envaiçeşit aromatik bitkilerden topladıkları polenlerle bal üretirken diğer yandan da tozlaşma yaparak vadideki flora verimini de artırıyorlar" dedi.

Projenin son etabında "markalaşma" ve "üretimi pazara sürme" sırasının geldiğini belirten Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'BAL 54' isimli marka oluşturarak çiftçilerimizin ürettikleri balı tüketiciyle buluşturduk. Kent merkezinin işlek iki noktasına inşa ettiğimiz Bal Evleri aracılığıyla tamamen organik balları vatandaşlara ulaştırıyoruz" dedi. - SAKARYA

Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak
Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak
Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak
Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak
Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak

Türkiye, Sakarya, Kovan, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sakaryalı kovanlar Türk balını lider yapacak' - Son Dakika Ekonomi


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