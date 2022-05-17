Sakaryalı mesleki eğitim öğrencileri, Erasmus kapsamında Avrupa'da staj görüyor - Son Dakika
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Sakaryalı mesleki eğitim öğrencileri, Erasmus kapsamında Avrupa'da staj görüyor

17.05.2022 11:02
Sakaryalı mesleki eğitim öğrencileri, Erasmus kapsamında Avrupa'da staj görüyor

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi gören öğrenciler, Avrupa Birliği projesi kapsamında staj eğitimi için Almanya'ya gitti.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi gören öğrenciler, Avrupa Birliği projesi kapsamında staj eğitimi için Almanya'ya gitti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Sakaryalı Çıraklar Mesleğini Geliştirmeye Gidiyor" isimli Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'nın Mannheim ve Heildelberg şehirlerinde staj görmeye giden öğrencileri, Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Burhan Özkan uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, 2019'da kabul edilen ancak salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen projenin ikinci programını yaptıklarını aktararak, 3 haftalık süreçte 8 öğrencinin 2 rehber öğretmen gözetiminde staj yapacağını anlattı.

Merkez müdürü Necmi Gökyokuş da öğrencilere yurt dışı imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu projede amacımız; öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, onların nitelikli eleman olmalarının önünü açmak. Özellikle yurt dışı etkinliklerinde farklı kültürleri tanıyan çırak öğrenciler, bu bilgi ve deneyimlerle uluslararası faaliyet gösteren büyük şirketlerde çalışma fırsatı bulabiliyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca Almanya'daki işletmelerde hafta içinde stajlarını gerçekleştiren öğrencilerin, hafta sonları bulundukları bölgede kültürel gezilere katıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mesleki Eğitim, Avrupa Birliği, Erasmus, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakaryalı mesleki eğitim öğrencileri, Erasmus kapsamında Avrupa'da staj görüyor - Son Dakika


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