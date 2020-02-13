Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi - Son Dakika

Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi

7 saat önce

Sakarya'da 26 anaokulunda okuyan minik öğrenciler, Elazığ'daki 26 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı sevgi kolisi gönderdi.

Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi, System.String[]

Sakarya'da 26 anaokulunda okuyan minik öğrenciler, Elazığ'daki 26 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı sevgi kolisi gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonla Elazığ'da deprem yaşayan kardeşlerini sevindirmek isteyen minik öğrencilerin hazırladığı hediyeler, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından Sakarya Anadolu Lisesi Spor Salonu'na taşındı.

Hazırlanan sevgi kolileri, Türk Kızılay Sakarya Şubesi tarafından okullara ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, duyarlı davranış sergileyen tüm anaokulu yöneticilerine, öğretmenlerine, velilerine ve öğrencilerine, desteklerinden ötürü de Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki ve ekibine teşekkür etti.

Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]