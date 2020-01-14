Sakaryalı öğrenci, "Geleceğin Mucitleri" yarışması finalistlerinden biri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakaryalı öğrenci, 'Geleceğin Mucitleri' yarışması finalistlerinden biri oldu - Son Dakika

Sakaryalı öğrenci, "Geleceğin Mucitleri" yarışması finalistlerinden biri oldu

6 saat önce

Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin, Samsung Electronics Türkiye sponsorluğunda geliştirilen "Samsung Geleceğin Mucitleri" 6.bilim yarışmasının finalistleri belli oldu.

Sakaryalı öğrenci,

Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin, Samsung Electronics Türkiye sponsorluğunda geliştirilen "Samsung Geleceğin Mucitleri" 6.bilim yarışmasının finalistleri belli oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aykut Yiğit Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Semih Polat finalistler arasına girdiği kaydedildi.

Polat, Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Şık'ın danışmanlığında geliştirdiği "Akıllı Ütü Masası" projesiyle 10 finalistten biri oldu.

Semih Polat'ın, ütüden kaynaklı yangınların önlenmesi hedeflenen projesinde, ütü masasının alt kısmına harekete duyarlı sensörler yerleştirilmesiyle ütünün hareket etmediği anlarda sistemdeki elektrik kesildiği ve prizde unutulan ütünün giysileri tutuşturma riskinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimde ulaşmak istedikleri gerçek başarının bu ve buna benzer proje çalışmaları olduğunu ifade etti.

Durmuş, aynı zamanda öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında sosyal kültürel faaliyetlerde toplum hayatına etki edecek başarılı çalışmalar yapmalarının eğitimde arzuladıkları başarı kriterleri arasında yer aldığını kaydetti.

Semih Polat, Türkiye, Samsung, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:13:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryalı öğrenci, "Geleceğin Mucitleri" yarışması finalistlerinden biri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]