Sakaryalı öğrenci,

Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin, Samsung Electronics Türkiye sponsorluğunda geliştirilen "Samsung Geleceğin Mucitleri" 6.bilim yarışmasının finalistleri belli oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aykut Yiğit Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Semih Polat finalistler arasına girdiği kaydedildi.

Polat, Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Şık'ın danışmanlığında geliştirdiği "Akıllı Ütü Masası" projesiyle 10 finalistten biri oldu.

Semih Polat'ın, ütüden kaynaklı yangınların önlenmesi hedeflenen projesinde, ütü masasının alt kısmına harekete duyarlı sensörler yerleştirilmesiyle ütünün hareket etmediği anlarda sistemdeki elektrik kesildiği ve prizde unutulan ütünün giysileri tutuşturma riskinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimde ulaşmak istedikleri gerçek başarının bu ve buna benzer proje çalışmaları olduğunu ifade etti.

Durmuş, aynı zamanda öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında sosyal kültürel faaliyetlerde toplum hayatına etki edecek başarılı çalışmalar yapmalarının eğitimde arzuladıkları başarı kriterleri arasında yer aldığını kaydetti.