Sakaryalı Öğrencilerden Batman'daki Arkadaşlarına Kıyafet Yardımı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eğitim gören öğrenciler, düzenledikleri kampanyayla Batman'ın Kozluk ilçesindeki öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eğitim gören öğrenciler, düzenledikleri kampanyayla Batman'ın Kozluk ilçesindeki öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.



Pamukova 75. Yıl İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Heba etme hibe et" ve "Minik eller üşümesin" sloganlarıyla hazırlanan kampanyalar kapsamında kıyafet toplandı.



Sınıf öğretmeni Rıdvan Kayan koordinatörlüğünde yapılan kampanyalarda öğrenciler kendi ördükleri atkıları teslim etti.



Toplanan kışlık kıyafetlerin gönüllü annelerce paketlendiğini belirten okul müdürü Mehmet Kabasakal, "Öğrencilerimizin yardımlaşmayı yaparak, yaşayarak öğrendikleri bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Hazırlanan paketler, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Pınarbaş ve öğretmenlerle öğrenciler eşliğinde PTT Pamukova Şubesi Müdürü Mustafa Turan'a, Batman'ın Kozluk ilçesindeki 29 Ekim İlkokulu'na gönderilmek üzere teslim edildi.

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