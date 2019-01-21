Sakaryalı Öğrencilerden Yemen'e Destek

Sakarya Şehit Bülent Yurtseven Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyasına 4 bin 500 liralık destek verdi.

Sakarya Şehit Bülent Yurtseven Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyasına 4 bin 500 liralık destek verdi.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan kampanyaya Sakarya Şehit Bülent Yurtseven Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de destek oldu.



Toplanan yardım yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla düzenlenen bir program ile Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık'a teslim edildi.



Öğrencilerden yardımı teslim alan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığının "Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyasına her yaştan Sakaryalının teveccüh gösterdiğini kaydetti.



İl Müftüsü Açık, öğrencilerin kendi harçlıklarından biriktirdikleri yardımın çok anlamlı ve kıymetli olduğunu belirterek bu davranışın geleceğe dair umutlarını arttırdığını söyledi.



Şehit Bülent Yurtseven Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa İnan da projeye destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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