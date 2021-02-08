Sakaryalı pide ustası salgın sürecinde koyun yetiştiricisi oldu - Son Dakika

Sakaryalı pide ustası salgın sürecinde koyun yetiştiricisi oldu

08.02.2021 12:57
Sakaryalı pide ustası salgın sürecinde koyun yetiştiricisi oldu, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 20 yıllık pide ve lahmacun ustası Zeki Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları aşmak amacıyla Romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine yöneldi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 20 yıllık pide ve lahmacun ustası Zeki Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları aşmak amacıyla Romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine yöneldi.

İlçe merkezinde işlettiği pide ve lahmacun salonunun salgın sürecinde zora girmesi nedeniyle alternatif gelir arayışlarına giren Kuru, araştırmaları sonucu Yeni Mahalle'deki arazisinde Romanov cinsi koyun yetiştirmeye karar verdi.

Trakya'dan aldığı 5 koyunla işe başlayan Kuru, bir yılda bu sayıyı 65'e yükseltti.

Zeki Kuru, AA muhabirine, salgın sürecinin etkisini iyice hissettirmesiyle işlettiği pide ve lahmacun salonunda paket servis olmadığı için alternatif arayışına girdiğini söyledi.

Koyun yetiştiriciliğinde karar kıldığını dile getiren Kuru, "Koyun işi bereketli, emek isteyen bir iş. Emeğini veren hakkını alıyor. Trakya'da bir arkadaştan aldık. Allah nasip etti, 5 koyunla başladım bir senede 65 koyun elde ettim. Şu an dördüz, beşiz koyunlarımız oluyor." dedi.

Kuru, koyun yetiştiriciliği işini geliştireceğini belirterek şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse Ferizli'de bu işi yapacağım. Üremesi çabuk, senede iki kez doğum yapıyor. Beşiz, dördüz, üçüzden aşağı yok. 10-15 yavrumuz var. Büyük bir yerimiz var. Destek olursa buraya kapalı ya da açık bir sistem yapabiliriz. Eldeki imkanlarla bu kadar yapabiliyoruz."

Trakya Bölgesi, Zeki Kuru, Hisarcık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakaryalı pide ustası salgın sürecinde koyun yetiştiricisi oldu - Son Dakika


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