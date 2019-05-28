Sakaryalı Rumeli Balkan Derneği İftar geleneğini sürdürdü
1 saat önce
Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği; geleneksel İftar Programı'nı Serdivan İlçesi'nde bulunan dernek hizmet binası önünde gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:39 Kaynak: Bültenler
Üyeler, siyasiler, daire müdürleri birarada
Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit ve Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Geleneksel İftar Programı'na; Serdivan Belediyesi Başkanvekili Cemil Kocacık, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, Erenler Belediyesi Şube Müdürleri Kadir Kocacık, Erenler Belediyesi Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Müdürü Kadir Kocacık, Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramis Şengül, Rumeli Dernek Başkanları, yöneticiler, bürokratlar, üyeler ve aileleri yer aldı. İftar sonrası teşekkür konuşması yapan Dernek Başkanı Mehmet Şehit; "Bizi biz yapan birlik, beraberliğimiz, samimiyetimiz ve dualarımızdır. İftar programımıza katılan protokolümüzün değerli üyelerine, derneğimiz temsilcilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.
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