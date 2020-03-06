Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek - Son Dakika

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Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı talimatı ile Sakarya'dan Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı talimatı ile Sakarya'dan Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Hizmetleri Başhekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı talimatı ile Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi. Doktor Alper Ermiş, Acil Tıp Teknisyeni Abdullah Tuncer ve araç sürücüsü Muharrem Duyar'dan oluşan ekip Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci tarafından yolcu edildi. Edirne'de görev yapacak ekip, onar günlük periyotlarla görev değişimi yapacak. - SAKARYA
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