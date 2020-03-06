Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek - Son Dakika

Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı talimatı ile Sakarya'dan Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi.

Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı talimatı ile Sakarya'dan Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi.


Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Hizmetleri Başhekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı talimatı ile Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi. Doktor Alper Ermiş, Acil Tıp Teknisyeni Abdullah Tuncer ve araç sürücüsü Muharrem Duyar'dan oluşan ekip Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci tarafından yolcu edildi. Edirne'de görev yapacak ekip, onar günlük periyotlarla görev değişimi yapacak. - SAKARYA

Sağlık Bakanlığı, Sakarya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini engellemek amacıyla sınırda nöbet tutuyor
İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]