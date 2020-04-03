Sakaryalı STK'lardan

Sakarya Milli İrade STK'ları, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Sakarya Milli İrade STK'larından yapılan ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren insanlara Allah'tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlara şifa dilendi.

Devletin pandemi konusunda önlemler aldığı belirtilen açıklamada, "Alınan önlemlere vatandaşlarımızın olumlu cevap vermesi ve duyarlı davranması toplumsal olarak geldiğimiz olgun seviyemizi göstermektedir. Vatandaşlarımızın duyarlığını takdirle karşılamaktayız. Bilim kurulunun çalışmaları ve gayretleriyle alınan bilimsel kararları kamu idaresinin hassasiyetle uygulaması ve takip etmesi bizleri ve toplumu memnun etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Devlet, millet kaynaşmasının önemli bir örneği olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, uygulamaya konan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardımlaşma kampanyasını gerekli, faydalı ve değerli bulunduğu aktarıldı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar esnasında sanal medyada oluşturulmaya çalışılan spekülatif haberlere ve bilgi kirliliğine sebep olan deforme bilgilere karşı duyarlı ve bilinçli olmamız, bilgi ve haberi doğru kaynaklardan almaya dikkat etmeliyiz. Yine salgına karşı alınan her tedbir anlamlı ve önemlidir. Bütün bu duygularla Sakarya Milli İrade STK'ları olarak, ülkemizin zor süreçten geçtiği şu günlerde devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu salgının olası sonuçlarından en az etkilenmek üzere alınan önlemlerden dolayı mağdur olan vatandaş ve ailelerimize destek olmak üzere başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasına Sakarya olarak en büyük desteğin sağlanacağına olan inancımızı ve tüm toplumumuzu hem bu kampanyaya destek olmaya hem de alınan bütün tedbirlere uymaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."