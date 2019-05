Sakaryalı Toyota Yeni Corolla'ya Euroncap'ten 5 Yıldız

Bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, 2019 yılına ait çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 'nin Sakarya 'daki tesislerinde üretilen yeni Corolla, EuroNCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı.Toyota açıklamasına göre, geçtiğimiz ocak ayında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki tesislerinde seri üretimine başlanan yeni Toyota Corolla, 2019 EuroNCAP değerlendirmesinde çarpışma testinin tüm disiplinlerinde başarılı sonuçlara imza atarak en yüksek derecelendirme olan 5 yıldıza layık görüldü.Yeni Corolla, yolcu korumasında yüzde 95, çocuk korumasında yüzde 84, yaya korumasında yüzde 86 ve güvenlik asistanlarında yüzde 77'lik performans gösterdi.Toyota'nın yeni (Toyota New Global Architecture-TNGA) platformunda üretilen 12. nesil yeni Corolla, platform sayesinde yüksek dayanımlı çelik, stratejik olarak doğru noktalara yerleştirilip burulma noktaları oluşturuluyor ve olası bir çarpışma anındaki enerjiyi sönümleyerek kabinden uzak tutuyor.Yeni Toyota Safety Sence 2 güvenlik sistemi standart olarak sunuluyorAçıklamada verilen bilgilere göre, yeni Corolla, Toyota'nın gelişmiş güvenlik sisteminin ikinci nesli olan Toyota Safety Sense 2 ile yollardaki yerini almıştı. Toyota Safety Sense 2 kapsamında, yaya ve bisikletlileri algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Sistemi (PCS), Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), direksiyon müdahalesi özelliğine sahip Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDA), Otomatik Uzun Far Asistanı (AHB) ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (RSA) gibi gelişmiş donanımlar devreye giriyor.Toyota New Global Architecture (TNGA) platformunun GA-C versiyonu üzerinde yükselen yeni Corolla'nın, hibrit versiyonunda yeni Toyota Safety Sence 2 güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor."Bu başarı bizleri motive etti"Sakarya'da üretilen yeni Corolla'nın EuroNCAP başarısının kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarına ve yan sanayilerin yakın iş birliklerine borçlu olduklarına vurgu yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üst Yöneticisi ( CEO ) Toshihiko Kudo, Araçlarımızı kullananların güvenliği ve memnuniyeti birinci önceliğimiz. Kalite ve sürekli iyileştirme anlayışını ilke edinerek en güvenli otomobilleri dünyanın 148 ülkesindeki kullanıcılarımızla buluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Yeni Corolla Sedan aynı zamanda Japonya dışında ilk kez Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin uyguladığı Toyota New Global Architecture platformunun ürünü. Yeni Corolla'nın EuroNCAP testlerinde elde ettiği başarı aynı zamanda platformunun yüksek güvenlik seviyesinin bir göstergesi. Çalışanlarımızın ve emeği geçen herkesin gayretlerinin karşılığı olan bu başarı bizleri motive etti." ifadelerini kullandı.