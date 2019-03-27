Son Dakika Haberleri: Sakaryalı Velilere Eğitim Semineri

Sakaryalı Velilere Eğitim Semineri

1 saat önce

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneğinin (Sefa-Der) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Veli Eğitimi Seminerlerine" bir yenisi daha eklendi.

Sakaryalı Velilere Eğitim Semineri, System.String[]
Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneğinin (Sefa-Der) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Veli Eğitimi Seminerlerine" bir yenisi daha eklendi.

Ahmet Akkoç Ortaokulu Konferans Salonu'nda Uzman Psikolog Sema Özer Özdemir tarafından verilen seminer velilerden yoğun ilgi gördü.

Seminer sonunda Özdemir'e plaket takdim eden Sefa-Der Başkanı Necati Karadağ, büyük ilgi gören seminerler dizisinin bir yenisini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Seminerler sonunda velilerimizin yüzündeki memnuniyeti görmek çok güzel. Önümüzdeki günlerde değişik konularda seminerlerimiz devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Sakarya, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
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