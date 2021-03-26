Sakaryalı yardımseverler Arakan kamplarında iftar sofraları kuracak - Son Dakika

Sakarya İHH ile ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Sakarya Şubesi arasında Bangladeş'te bulunan Arakanlıların yaşadığı kamplarda ramazan ayında iftar verilmesini kapsayan protokol imzalandı.

ASKON Sakarya Şubesini ziyaret eden Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, 2021 ramazan çalışmalarının il içi ve yurt dışı olmak üzere iki önemli ayağı olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde kentte 5 binden fazla gıda kolisi ve market fişi dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Sezer, ramazan ayı içinde en az 2 bin aileye gıda kolisi ve market fişi dağıtımı planladıklarını kaydetti.

Yurt dışı çalışmalarına da değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Bangladeş'te bulunan Arakan kamplarında günlük 1000 kişiye, toplamda 30 bin kişiye iftar ikramında bulunacağız. Somali içerisinde yapımını üstlendiğimiz Şehit Muhammet Fatih Safitürk Yetimhanesi'nde kalan kız çocukları için de bir ay boyunca sahur ikramında bulunacağız. Sakaryalı hayırseverlerimizin de desteğiyle Tanzanya'da kumanya dağıtım programlarımız olacak."

ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz da gönül coğrafyamızda nerde bir sızı varsa orda olmanın kulluk vazifeleri olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayının maneviyatıyla inşallah Arakanlı kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılara çare olabiliriz. Bu konuda üyelerimizle her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.