Sakaryalılar 2020'de bisiklet kullanımına önem verdi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS), 2020 yılında vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biri oldu.

Gençlerin yanı sıra her yaştan insanın kullandığı SAKBİS'lere, pandemi süreci dolayısıyla da şehir içi kısa mesafelerde büyük talep oluştu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde 62 bin kez kiralanan SAKBİS'lerle toplamda 2,6 milyon dakikaya ulaşan bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Açıklamada SAKBİS'lerin şehirde bisiklet farkındalığının oluşmasına büyük katkı sunduğu belirtilerek, "2020 yılında da Sakaryalı hemşehrilerimiz bisikleti tercih etti. Ülkemizde maske, mesafe ve hijyen kurallarının çok önemli olduğu pandemi sürecinde de SAKBİS'lere olan ilgili bir hayli arttı. Gençlerin yanı sıra her yaştan insanın tercih ettiği akıllı bisikletler 62 bin kez kiralandı, toplamda ise 2,6 milyon dakikaya ulaşan sürüş gerçekleştirildi. 15 farklı noktada 120 bisikletle hizmet sunan SAKBİS'lere ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."