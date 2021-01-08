Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı - Son Dakika

Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı
08.01.2021 18:32
Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini sokağa atarak güzel havanın tadını çıkardı.
Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı
SAKARYA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini sokağa atarak güzel havanın tadını çıkardı.
Ocak ayına girilmesine rağmen Sakarya'da, uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine, bahardan kalma günler yaşanıyor. Her sene soğuk ve karlı geçen kış ayları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı bu sene sıcak geçiyor. Sıcak havayı fırsat bilen Sakaryalılar ise 56 saatlik kısıtlama öncesi kendilerini sokağa attı. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Sakarya'da, bazı vatandaşlar banklarda oturarak bazı vatandaşlar ise alış veriş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.
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