Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı

Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldıSAKARYA - Sakaryalı vatandaşlar "Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı.

Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı

SAKARYA - Sakaryalı vatandaşlar "Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in önerisi ile Sakaryalılar ilk kez Demokrasi Meydanında bayram namazı kıldı. Kurban Bayramı öncesi "Seccadeni Al da Gel" temasıyla başlatılan etkinlikte çok sayıda Sakaryalı vatandaş Demokrasi meydanında ilk önce sabah namazını daha sonrada kurban bayramı namazını kıldı. Kurban bayramı namazını Orhan Cami İmamı Alaattin Beşel kıldırdı. Demokrasi Meydanında kılınan bayram namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda Sakaryalı katıldı.

Namaz sonrası protokol ve Sakaryalı vatandaşlar bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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