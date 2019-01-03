Sakaryalılar Toplu Ulaşımı Tercih Ediyor

Sakarya'da halkın toplu ulaşımı tercih etmesi sonucu Kart54'ün kullanımının yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehirde 8 yılda 110 milyona ulaştığı bildirildi.

Sakarya'da halkın toplu ulaşımı tercih etmesi sonucu Kart54'ün kullanımının yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehirde 8 yılda 110 milyona ulaştığı bildirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Pistil, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl 124 bin 887 kişinin Kart54 kullanımı için başvuruda bulunduğunu aktardı.



"Böylelikle Sakarya'da kartlı sistemi kullanan kişi sayısı 420 bin 857 oldu. Hizmete alındığı günden bu yana Kart54 kullanım sayısı 110 milyona ulaştı." ifadesini kullanan Pistil, Büyükşehir Belediyesince Sakaryalılara hızlı, kolay ve güvenilir ulaşım imkanı sağlayan Kart54'ün, 115 bayi ve 10 kiosk noktasıyla hizmet verdiğini, yeni sistemle internet üzerinden doldurma işleminin de yapılabileceğini belirtti.



Pistil, 2018 yılı içerisinde Sakarya'da kullanılmakta olan Kart54 sistemini vatandaşlar için yenilediklerine işaret ederek, "Yaklaşık olarak 700 aracımızda bulunan validatör sistemimizi günümüz teknolojisine uygun bir şekilde değiştirdik. Kart54 dolum noktalarımız olan bayi sayımızı 115'e çıkarttık. 10 kioks noktamız hizmet sunuyor. Öte yandan yeni sistemle internet üzerinden kart doldurma ve Kart54 olmayan kişiler kredi kartları ile validatörlerde okutma yapabilecekler." açıklamasında bulundu.



Otobüslerde teknoloji kullanımı



Pistil, otobüslerde kullanılan prizler sayesinde vatandaşların telefonlarını şarj edebildiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Test aşamasında olan wifi ağımızı da inşallah araçlarımızın hepsinde yeni dönemde kullanmaya başlayacağız. Kişiselleştirme ofislerinde mesai saatleri artırılarak yolcu taleplerine uygun olarak 07.30- 18.30'da hizmet sunulacak. Son olarak şehrimizde bulunan Akıllı Durak sayımızı da arttıracağız."

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