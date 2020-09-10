Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusu

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, bir televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, bir televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde bir araya gelen grup üyeleri, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Burada SİMDER adına konuşan SİMDER Başkanı Yahya Bakır, Mütercimler'in imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığını, Sakarya'ya dair yaptığı konuşmayla vatandaşlara hadsiz ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Bakır, imam hatip camiasının bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğunu belirterek, "69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir." diye konuştu.

İmam hatiplilere yönelik iftira ve mesnetsiz iddiaların sadece bu camiayı değil Türkiye'yi hedef aldığını dile getiren Bakır, "72 farklı milletin yaşadığı kardeşlik coğrafyası Sakarya'mızın bu ithamların da ötesinde zan altında bırakılması ve alenen suçlanması büyük bir haksızlıktır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Mütercimler, Sakarya halkına alenen hakaret etmiştir"

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Hak-İş Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir de Mütercimler'in Sakarya halkına alenen hakaret ettiğini ve halkı aşağılayarak haddini aştığını kaydetti.

Adapazarı yöresinin Kurtuluş Savaşı'na; Ali Fuat Cebesoy, Hasan Cavit Bey, Sırrı Bey, Çerkez Sait Bey, Metozade Hüseyin Bey, Koçzade Mahmut Bey, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, Cevat Bey, Kazım Kaptan, Halit Molla ve İpsiz Recep gibi kahramanları yetiştirdiğini belirten Gökdemir, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her bölgesinden, Kafkasya, Balkanlar, ve Karadeniz kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı bu bölge, vatan için, millet için her zaman ön saflarda mücadele etmiş bu güzel halkı, FETÖ gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırmış, Milli Mücadele'ye karşı çete kurmakla itham etmiş ve aşağılamıştır. Sakarya Milli İrade STK'ları olarak buradan haykırıyoruz, bu gibi söylemleri kim yaparsa yapsın, her zaman karşısında bizleri bulacak, milli iradeyi bulacak. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak, hesabını ise adalet önünde vereceğini bir kez daha değerli halkımıza duyuruyoruz."

Grup üyeleri daha sonra adliye binasına girerek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşları, Erol Mütercimler, Sakarya, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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