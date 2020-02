Sakaryalılardan depremzedelere duygu dolu mesajlar - Son Dakika

Türkiye'nin her yerinden Elazığ ile Malatya'ya gönderilen yardımlar arasında en dikkat çekeni Sakarya'dan yapıldı.



Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde yaşanan ve Malatya'da da hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Sakarya'dan gönderilen yardım paketlerinin arasında, kendilerinin de 1999 yılında depremi yaşadıklarını hatırlatan ve "Sizi en iyi biz anlarız" içerikli duygu dolu destek mesajları çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen yardım paketleri, depremzedelere ulaştırıldı. Gıda, giyim gibi çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan paketlerden destek mesajları da çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekiplerinin yardımları teslim etmeden önce yaptıkları kontrollerde ortaya çıkan mesajların duygu dolu olduğu görüldü. Kimi bağışçıların telefon numaralarını da eklediği mesajların ortak teması "Yalnız Değilsiniz" vurgusu oldu.



Duygu dolu mesajlardan bazı bölümleri şöyle: "Sakarya'dan sevgilerle. 99 depremini yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun Yalnız değilsiniz. Burada kardeşleriniz var. Acınız acımız (Sakarya Camili/ Seniha Şimşek)", "Sizi en iyi 99 depremini yaşayanlar olarak biz anlarız. Sakarya halkı olarak her zaman yanınızdayız", "Ben iki çocuk annesiyim. Her haberde 'ya biz olsaydık' diye düşünüyorum. Hiçbir eşyayı giymediğim ya da fazlalık gördüğüm için koymadım. Hepsini kendi evladıma verir gibi hazırladım. Keşke elimden daha fazlası gelse Allah'ıma emanet olun inşallah. (Cemile), "1999 yılında aynı acıyı biz de yaşadık. Allah sizleri korusun, yaralılarınıza acil şifalar versin, kaybettiklerimize rahmet eylesin. Adapazarı Sakarya'dan Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize sevgiler", "Depremi en iyi yaşayanlar bilir. Allah yardımcınız olsun. Çok geçmiş olsun. Her zaman yanınızdayız". - MALATYA