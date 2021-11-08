Sakaryalıların hizmetine sunulan Ters Ev, törenle açıldı - Son Dakika

Sakarya Millet Bahçesi içerisine inşa edilen Ters Ev'in açılışı törenle gerçekleştirildi. Vatandaşların hizmetine sunulan Ters Ev'in şehrin sosyal yaşantısına katkı sağlaması bekleniyor.

Millet Bahçesi içerisine inşa edilen ve şehrin sosyal yaşantısına katkı sağlaması hedeflenen Ters Ev'in açılışı törenle açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yap - işlet - devret modeliyle vatandaşlara hizmet verecek olan Ters Ev'in içerisinde yer alan ters mobilyaları, aksesuarları ve iç, dış dekoruyla Sakarya'ya keyifle vakit geçirilebilecek bir alan daha eklendi. Açılışa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU PROJE BELEDİYE KAYNAKLARINA DOKUNULMADAN HAYATA GEÇİRİLMİŞ BİR PROJEDİR

Doğaya saygılı belediyecilik anlayışlarından ödün vermeden projelerini sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Yüce, "Parklar ve yeşil alanlar modern kentlerin en önemli temalarından birisi oldu. Bu alanları doğaya zarar vermeyecek bir biçimde ve en iyi şekliyle düzenlemek de başarılı şehircilik anlayışının en temel noktasını oluşturdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu modern anlayışla çalışıyor yeşil alanlarımıza, meydanlarımıza ve parklarımıza zarar vermeyecek şekilde bu alanları aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi haline getirecek cazip yapılarla süslüyoruz. Örneğin Uçak Kıraathanesi ve Restoran. Açılışını yapalı neredeyse bir ay oluyor. Her gün onlarca aile buraya geliyor. Hayatı boyunca uçağa binmemiş yetişkinler ve ancak televizyondan uçak görmüş çocuklarımız uçak içerisinde yemek yiyor, çay-kahve içiyor. Burada her gün belki de binlerce fotoğraf çektiriliyor. Bu müthiş bir şey. İnşallah uçağın yanına tren üretim merkezi olan Sakarya'mıza yakışan biçimde bir de Vagon Kıraathanesi ve Restoranı yapacağız. Bugün de hep birlikte 190 metrekarelik Ters Ev'in açılışını yapıyoruz. Az sonra hep birlikte ev içerisinde onlarca eğlenceli fotoğraf çektireceğiz. Bu projenin en önemli özelliklerinden biri de Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilmiş olmasıdır. Yani bu yapı ve bu proje belediye kaynaklarına dokunulmadan hayata geçirilmiş bir projedir. Hemşerilerimiz için yeni bir aktivite imkanı sunan, çocuklarımızın ve ailelerimizin yeni gözdesi haline gelecek ve şehrimizin dışından pek çok misafiri ağırlayacak olan Ters Ev projesi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Orkun Kaya/İHA)