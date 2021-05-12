Sakaryaspor: 0-2

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Misli.com 2. Lig play off çeyrek final maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.Maçın ilk yarısında her iki takım istediği oyunu sergilemedi. Ev sahibi takım, ilk yarıda elde ettiği mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarının 47. dakikasında rakip takım Sakaryaspor, Ali Özgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Van Spor FK'ya karşı daha üstün bir futbol sergileyen rakip takım, 83. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı muhteşem golle 2-0 öne geçerek maçın skorunu belirledi. Sakaryaspor, bu sonuçla play off'un ilk çeyrek maçında büyük avantaj etti.



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