Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor: 1-0
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Sakaryaspor: 1-0

17 dakika önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Çağdaş Altay, Sefa Özcan, Murat ErölmezBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan- Murathan, Yiğitcan, Onur, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Cengizhan (Dk.88 İzzet), Serdar (Dk.76 Selim ), Murat (Dk.

Sakaryaspor: 1-0, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Sefa Özcan, Murat Erölmez

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan- Murathan, Yiğitcan, Onur, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Cengizhan (Dk.88 İzzet), Serdar (Dk.76 Selim ), Murat (Dk. 90 Fırat Sefa), Ömer

SAKARYASPOR: Oğuz- Canberk, Serkan, Abdulaziz, Taşkın (Dk.81 Furkan), Umut (Dk.58 Okan), Ali Fırat (Dk. 58 Erdi), Ferit, Berkay, Ümit, Yaser

GOL: Dk.57 Yiğitcan (Birevim Elazığspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Ahmet, Murat, Sefer Yılmaz (Teknik direktör) (Elazığspor); Ali Fırat, Taşkın, Canberk (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 2'nci hafta mücadelesinde Birevim Elazığspor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada ceza sahası için topla buluşan Yaser'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

54'üncü dakikada sol kanattan Murat'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Oğuz kurtardı.

57'nci dakikada Kadir Bekmezci'nin sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topa, ceza sahası içinde Yiğitcan kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

67'nci dakika Serdar, sağ kanattan taşıdığı topu müsait pozisyondaki Ömer'e çıkardı. Ömer'in şutunu kaleci Oğuz son anda kurtardı.

- Elazığ

Kadir Bekmezci, Sakaryaspor, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
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