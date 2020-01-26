Sakaryaspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Sakaryaspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Sakaryaspor: 1-1

6 saat önce

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Adem Cinek (xx), Mehmet Şengül (xx), Yakup Bulut (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Türker (xx), Berat (xxx), Alpay (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Erdi (x) (Dk. 53 Mehmet x), Seçkin (xxx), Noyan (xx), Özer Ozan (xx), Kadir (xxx), Yaser (x) (Dk.

Sakaryaspor: 1-1, System.String[]

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Mehmet Şengül (xx), Yakup Bulut (xx)

UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Türker (xx), Berat (xxx), Alpay (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Erdi (x) (Dk. 53 Mehmet x), Seçkin (xxx), Noyan (xx), Özer Ozan (xx), Kadir (xxx), Yaser (x) (Dk. 46 Selim xx)

SAKARYASPOR: Oğuzt (xx) - Canberk Ömer (xx), Serkan (xxx) (Dk. 90 Azad), Abdulaziz (xx), Berk İsmail (xxx), Nuri Fatih (xx) (Dk. 83 Yaser), Onur (xx) Dk. 73 Sinan x), Ferit (xx), Denis (xxx), Berkay Can (xxx), Ümit Yasin (xx)

GOLLER: Dk. 48 Berk İsmail (Sakaryaspor), Dk. 75 Berat (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Berat, Noyan (Uşak Spor), Denis, Onur, Berk İsmail, Ümit Yasin, Berkay (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor, evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekip 48'inci dakikada Berk İsmail'le öne geçerken Uşak Spor bu gole 75'inci dakikada Berat'la karşılık verdi. Bu sonucun ardından Uşakspor puanını 25'e, Sakaryaspor ise 31'e çıkardı.


- Uşak
Berkay Şahin, Sakaryaspor, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:48 Kaynak: DHA
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