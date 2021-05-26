Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor - Son Dakika

Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor

26.05.2021 10:17

- Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor Son 11 yılda 7. Play-off karşılaşması, hedef: şampiyonluk Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldiği sahada 1.

- Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor

Son 11 yılda 7. Play-off karşılaşması, hedef: şampiyonluk

Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldiği sahada 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek

Cadde ve sokaklar Sakaryaspor bayrakları ile donatıldı

Sakaryaspor Başkan Vekili İbrahim Şahin: "Biz daha iyiyiz diye düşünüyorum"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Kupayı getirmek için kararlıyız"

SAKARYA - Play-off mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle TFF 2. Lig Play-off Finali'ne adını yazdıran Sakaryaspor, uzun yıllardır hasret duyduğu 1. Lig özlemine 11 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacağı ezeli rakibi Kocaelispor'u yenerek son vermek istiyor. Son 11 yılda 7 kez Play-off'lara kalan ve şampiyonluk hedefleyen Sakaryaspor'un bayrakları ise şehrin tüm cadde ve sokaklarını süsledi.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Sakaryaspor 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında sahasında Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek Play-off finaline kaldı. Son 11 yılda 7. kez Play-off karşılaşmasına kalan yeşil-siyahlı takımın finalde karşılaşacağı takım ise ezeli rakibi Kocaelispor oldu. 11 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek olan Sakaryaspor-Kocaelispor müsabakası için ise adeta nefesler tutulmuş durumda. Futbolseverler, final maçını merak ve heyecanla beklerken Sakarya'nın cadde ve sokakları ise Sakaryaspor bayrakları ile donatıldı. Sakaryaspor'un 1. Lig'e yükselme hedefiyle çıkacağı karşılaşma öncesinde konuşan Başkan Vekili İbrahim Şahin, şehir olarak bu maça kenetlendiklerini ve kupayı kazanacaklarını ifade etti.

Şahin: "Biz daha iyiyiz"

Maça sayılı günler kala şampiyonluğa inandıklarını belirten Sakaryaspor Başkan Vekili İbrahim Şahin, "Biz çok inandık, inanmak başarının yarısıdır. Yarı final rövanş maçında da futbolcularımız çok güzel oyun sergilediler. Çok güzel bir atmosfer vardı ve inşallah İstanbul'dan da kupa ile Sakaryamıza döneceğiz. İki şehrin kulübü de güzide bir kulüp ama biz daha iyiyiz diye düşünüyorum. Bizim futbolcularımız, Süper Lig'de oynamış ve tecrübeli futbolcular. Hakikaten çok iyi golcülerimiz var, inşallah kupayı getireceğiz. Şehir ve seyircimiz arkamızda, kenetlendik bu işi başaracağız, güzel bir skor ile Sakarya'ya döneceğiz" dedi.

Bozkurt: "Kupayı getirmek için kararlıyız"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise, hedef ve hayallerinin kupayı şehre getirmek olduğunu söyleyerek, "İki takım da lig başladığında şampiyonluk hedefi ile yola çıktı. Ama ligin içerisinde bu hedef gerçekleşmedi. İkinci hedef Play-off'tan şampiyon olmaktı. Çok büyük iki camia, rekabet olan iki camia ve her iki tarafı da çok zorlu bir maç bekliyor. Ama biz hazırız, bütün hedef ve hayalimiz o kupayı bu şehre getirmek. İnşallah cuma günü de o hedefimizi gerçekleştireceğiz. Keşke iki takım da 1. Lig'de olsa da oranın marka değeri iyice artsa çünkü stadı, camiası ve taraftarıyla ikisi de çok büyük kulüp. Ama tabi yapacak bir şey yok bir takım çıkacak, burada diğer takım tabii ki çok üzülecek. Biz çok çabaladık, motiveyiz ve çok da istiyoruz bunu. Rakibin çok önemli oyuncuları var, çok da ciddi bir kadro kurdular ve çok tecrübeli bir teknik adamları var. Ama biz her şeyimizle hazırız, cuma günü inşallah buraya kupayı getirmek için kararlıyız" diye konuştu.

"Bize inansın ve güvensinler"

Taraftarın oluşturduğu enerjinin farkında olduklarını ve bu galibiyeti alarak kupayı kendilerine armağan etmek istediğini belirten Bozkurt, "Play-off'lara alışkın bir şehir Sakarya şehri. Her Play-off'a kaldığında çok ciddi atmosfer oluşuyor, şu anda da çok ciddi bir sinerji oluşmuş durumda. Taraftar her ne kadar maçlara gelemese bile biz onların bütün gücünü yanımızda hissediyoruz, çok ciddi bir enerjileri var ve bunu bize yayıyorlar, bunun da farkındayız onlara bunu armağan etmek istiyoruz. Bize inansın ve güvensinler, şundan emin olsunlar ki; bu takım onları en iyi şekilde temsil edecektir ve var gücüyle sahada mücadele ederek Allah nasip ederse o kupayı buraya getirecektir" şeklinde konuştu.

"Dört gözle bir üst lige çıkmayı bekliyoruz"

18 yaşındaki genç Sakaryaspor taraftarı Bayram Ali, "İnşallah bir üst lige çıkar tabii bütün umudumuz o yönde ve dört gözle bekliyoruz. Taraftar grubu Tatangalar olarak her zaman takımımızın arkasındayız. Bu sevgi açıklanamaz bir sevgi, ölümüne sevda gibi bir şey, deli gibi seviyoruz yani. Elimizde olsa keşke taraftar olarak gitsek, yaksak meşaleleri ama işte imkanlar el vermiyor. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.

2. Lig'e yükseldiği sahada 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek

Sakaryaspor ile Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükselmek için 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacağı 2. Lig Play-off final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yeşil-siyahlı takım Sakaryaspor, 2016-2017 sezonunda yapılan Play-off maçlarında Olimpiyat Stadı'nda oynanan 3. Lig Play-off finalinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek 2. Lig'e yükselmişti. Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldiği statta bu sefer ise 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek.

Son 11 yılda 7 Play-off serüveni

2011 yılında Antalya'da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor'u eleyerek 1. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etti. 2010 yılından bu yana 7. Play-off'unu oynayacak olan Sakaryaspor, şampiyonluğu hedefliyor. Yeşil-siyahlı takım, 28 Mayıs Cuma günü 20.00'de İstanbul'da oynanacak maç öncesi Rüstemler Tesisleri'ndeki son idmanını dün gerçekleştirdi. İstanbul'a hareket etmesi beklenen takımın final öncesi son hazırlıklarını ise orada sürdürmesi bekleniyor.

Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor - Son Dakika Spor


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