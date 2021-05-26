Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor - Son Dakika

Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor

26.05.2021 16:33
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor, System.String[]

Play-off mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle TFF 2. Lig Play-off Finali'ne adını yazdıran Sakaryaspor, uzun yıllardır hasret duyduğu 1.

Play-off mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle TFF 2. Lig Play-off Finali'ne adını yazdıran Sakaryaspor, uzun yıllardır hasret duyduğu 1. Lig özlemine 11 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacağı ezeli rakibi Kocaelispor'u yenerek son vermek istiyor. Son 11 yılda 7 kez Play-off'lara kalan ve şampiyonluk hedefleyen Sakaryaspor'un bayrakları ise şehrin tüm cadde ve sokaklarını süsledi.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Sakaryaspor 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında sahasında Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek Play-off finaline kaldı. Son 11 yılda 7. kez Play-off karşılaşmasına kalan yeşil-siyahlı takımın finalde karşılaşacağı takım ise ezeli rakibi Kocaelispor oldu. 11 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek olan Sakaryaspor-Kocaelispor müsabakası için ise adeta nefesler tutulmuş durumda. Futbolseverler, final maçını merak ve heyecanla beklerken Sakarya'nın cadde ve sokakları ise Sakaryaspor bayrakları ile donatıldı. Sakaryaspor'un 1. Lig'e yükselme hedefiyle çıkacağı karşılaşma öncesinde konuşan Başkan Vekili İbrahim Şahin, şehir olarak bu maça kenetlendiklerini ve kupayı kazanacaklarını ifade etti.

Şahin: "Biz daha iyiyiz"

Maça sayılı günler kala şampiyonluğa inandıklarını belirten Sakaryaspor Başkan Vekili İbrahim Şahin, "Biz çok inandık, inanmak başarının yarısıdır. Yarı final rövanş maçında da futbolcularımız çok güzel oyun sergilediler. Çok güzel bir atmosfer vardı ve inşallah İstanbul'dan da kupa ile Sakaryamıza döneceğiz. İki şehrin kulübü de güzide bir kulüp ama biz daha iyiyiz diye düşünüyorum. Bizim futbolcularımız, Süper Lig'de oynamış ve tecrübeli futbolcular. Hakikaten çok iyi golcülerimiz var, inşallah kupayı getireceğiz. Şehir ve seyircimiz arkamızda, kenetlendik bu işi başaracağız, güzel bir skor ile Sakarya'ya döneceğiz" dedi.

Bozkurt: "Kupayı getirmek için kararlıyız"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise, hedef ve hayallerinin kupayı şehre getirmek olduğunu söyleyerek, "İki takım da lig başladığında şampiyonluk hedefi ile yola çıktı. Ama ligin içerisinde bu hedef gerçekleşmedi. İkinci hedef Play-off'tan şampiyon olmaktı. Çok büyük iki camia, rekabet olan iki camia ve her iki tarafı da çok zorlu bir maç bekliyor. Ama biz hazırız, bütün hedef ve hayalimiz o kupayı bu şehre getirmek. İnşallah cuma günü de o hedefimizi gerçekleştireceğiz. Keşke iki takım da 1. Lig'de olsa da oranın marka değeri iyice artsa çünkü stadı, camiası ve taraftarıyla ikisi de çok büyük kulüp. Ama tabi yapacak bir şey yok bir takım çıkacak, burada diğer takım tabii ki çok üzülecek. Biz çok çabaladık, motiveyiz ve çok da istiyoruz bunu. Rakibin çok önemli oyuncuları var, çok da ciddi bir kadro kurdular ve çok tecrübeli bir teknik adamları var. Ama biz her şeyimizle hazırız, cuma günü inşallah buraya kupayı getirmek için kararlıyız" diye konuştu.

"Bize inansın ve güvensinler"

Taraftarın oluşturduğu enerjinin farkında olduklarını ve bu galibiyeti alarak kupayı kendilerine armağan etmek istediğini belirten Bozkurt, "Play-off'lara alışkın bir şehir Sakarya şehri. Her Play-off'a kaldığında çok ciddi atmosfer oluşuyor, şu anda da çok ciddi bir sinerji oluşmuş durumda. Taraftar her ne kadar maçlara gelemese bile biz onların bütün gücünü yanımızda hissediyoruz, çok ciddi bir enerjileri var ve bunu bize yayıyorlar, bunun da farkındayız onlara bunu armağan etmek istiyoruz. Bize inansın ve güvensinler, şundan emin olsunlar ki; bu takım onları en iyi şekilde temsil edecektir ve var gücüyle sahada mücadele ederek Allah nasip ederse o kupayı buraya getirecektir" şeklinde konuştu.

"Dört gözle bir üst lige çıkmayı bekliyoruz"

18 yaşındaki genç Sakaryaspor taraftarı Bayram Ali, "İnşallah bir üst lige çıkar tabii bütün umudumuz o yönde ve dört gözle bekliyoruz. Taraftar grubu Tatangalar olarak her zaman takımımızın arkasındayız. Bu sevgi açıklanamaz bir sevgi, ölümüne sevda gibi bir şey, deli gibi seviyoruz yani. Elimizde olsa keşke taraftar olarak gitsek, yaksak meşaleleri ama işte imkanlar el vermiyor. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.

2. Lig'e yükseldiği sahada 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek

Sakaryaspor ile Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükselmek için 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacağı 2. Lig Play-off final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yeşil-siyahlı takım Sakaryaspor, 2016-2017 sezonunda yapılan Play-off maçlarında Olimpiyat Stadı'nda oynanan 3. Lig Play-off finalinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek 2. Lig'e yükselmişti. Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldiği statta bu sefer ise 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek.

Son 11 yılda 7 Play-off serüveni

2011 yılında Antalya'da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor'u eleyerek 1. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etti. 2010 yılından bu yana 7. Play-off'unu oynayacak olan Sakaryaspor, şampiyonluğu hedefliyor. Yeşil-siyahlı takım, 28 Mayıs Cuma günü 20.00'de İstanbul'da oynanacak maç öncesi Rüstemler Tesisleri'ndeki son idmanını dün gerçekleştirdi. İstanbul'a hareket etmesi beklenen takımın final öncesi son hazırlıklarını ise orada sürdürmesi bekleniyor. - SAKARYA

Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Play Off, Sakarya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı         
18:01
Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı         
17:55
Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı         
17:52
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı         
17:18
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok!         
16:52
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı         
16:42
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement