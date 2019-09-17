Sakaryaspor Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı
57 dakika önce
Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:40 Kaynak: AA
Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Abdullah Ercan ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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