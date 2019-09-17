Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı
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Sakaryaspor Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı

57 dakika önce

Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı, System.String[]

Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Abdullah Ercan ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Abdullah Ercan, Sakaryaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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