Sakaryaspor Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Abdullah Ercan ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.