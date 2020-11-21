Sakaryaspor'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 2 futbolcusu ve bir antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde takımın ve teknik heyetin Kovid-19 testine girdiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcu ve bir antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu üç kişinin izole edilmeye ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.