Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
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Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

2 saat önce

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu.

Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi, System.String[]
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Ercan, Sakaryaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
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