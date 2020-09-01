Sakaryaspor'da iki futbolcu pozitif!

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kartepe ilçesindeki tesislerde kamp yapan ekibe dün uygulanan testlerden 2'sinin pozitif çıktığı ve futbolcuların tedavilerine hemen başlanıldığı belirtildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kartepe ilçesindeki tesislerde kamp yapan ekibe dün uygulanan testlerden 2'sinin pozitif çıktığı ve futbolcuların tedavilerine hemen başlanıldığı belirtildi. Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, AA muhabirine, testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun evlerinde karantina sürecine başladıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ekşi, sonuçları negatif çıkan diğer tüm sporcuların sezon hazırlıklarına devam ettiğini kaydetti.

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