Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'da İsmail Ertekin Görevden Alındı

Sakaryaspor'da İsmail Ertekin Görevden Alındı

41 dakika önce

Sakaryaspor yönetimi, yaptığı olağanüstü toplantı sonucunda, teknik direktör İsmail Ertekin'i görevden aldığını açıkladı.

Sakaryaspor'da İsmail Ertekin Görevden Alındı, System.String[]
Sakaryaspor yönetimi, yaptığı olağanüstü toplantı sonucunda, teknik direktör İsmail Ertekin'i görevden aldığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takımın ikinci kaptanı İlyas Çakmak da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

TFF 2. Lig'in 28. haftasında Ankara Demirspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Sakaryaspor'da, dün şok bir gelişme yaşandı. Ligin ilk devresinde yakaladığı çıkışla zirveye kadar yükselen Sakaryaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yönetim, yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında, teknik direktör İsmail Ertekin'le yollarını ayırma kararı aldı. Ertekin'in görevine son veren yönetim, takımın ikinci kaptanı İlyas Çakmak'ı da süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, yeni teknik direktör çalışmalarına başladı.

Sakaryaspor yönetimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Kulübümüzün teknik direktörü İsmail Ertekin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine verdiği katkı ve emeklerinden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Ertekin, Sakaryaspor, Spor
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