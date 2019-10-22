Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'da olağanüstü kongre kararı
Son Dakika Güncel Sakaryaspor'da olağanüstü kongre kararı

Sakaryaspor'da olağanüstü kongre kararı

15 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmız Grup takımlarından Sakaryaspor'da 6 Kasım'da olağanüstü kongre yapılacak.

Sakaryaspor'da olağanüstü kongre kararı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmız Grup takımlarından Sakaryaspor'da 6 Kasım'da olağanüstü kongre yapılacak.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Hüdaverdi Bahadır, Rüstemler Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 6 Kasım Çarşamba günü Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 15.00'te Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceğini belirtti.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumun aynı yer ve saatte 13 Kasım Çarşamba günü yapılacağını aktaran Bahadır, göreve başladıkları günden bugüne Sakaryaspor için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Bahadır, gereken gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor'un başarılı olmasından başka hiçbir derdimiz ve hesabımız olmadı. Başkan İbrahim Nalbant'ın istifası sonrası kulüp yönetiminde yer alan biri olarak, Sakaryaspor'u en iyi şekilde kongreye taşıyoruz. Bulunduğu konumu hak etmeyerek bütün şehri hüzne boğan bu durumdan Sakaryaspor'u el birliği ile çıkartmak zorundayız. Kişilerin ya da grupların değil, sadece yeşil-siyah çatısı altında kenetlenelim." ifadesini kullandı.

Başarıya giden yolun şehrin kenetlenip tek yürek olmasından geçtiğine dikkati çeken Bahadır, kongrede seçilen başkanı destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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