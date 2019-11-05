Sakaryaspor'da olağanüstü kongreye doğru

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Hüdaverdi Bahadır, yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bahadır, Yeni Atatürk Stadı'ndaki kulüp binasında yaptığı basın toplantısında, 4 aydır sürdürmüş oldukları görevi, yarın yapılacak olan kongrede şanla, şerefle teslim edeceklerini söyledi.

Görev yaptıkları süre içerisinde kurumsal açıdan güzel işlere imza attıklarına inandıklarını belirten Bahadır, "İyi niyetle ve gayretle yaptığımız bu çalışmaların yanında elbette kusurlarımız, hatalarımız da oldu. Bunların hepsinden ders alarak büyük bir heyecanla çalışırken, aklımızda sadece ve sadece Sakaryaspor vardı. İbrahim Nalbant'ın 17 Ekim'de istifa etmesinin ardından ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım Sakaryaspor'u en iyi şekilde kongreye taşımaya söz verdik." dedi.

Bahadır, Sakaryaspor'da görev yaptığı süre içerisinde devlet terbiyesi, topluma ve şehre olan saygısıyla sorumluluk çerçevesinde ilkelerinden taviz vermediğini aktararak, "Hassas davranmaya özen gösterdim. Burada yönetici olmadan önce de bizler Sakaryaspor'un en iyi noktaya gelmesinin adına, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bugün emanet edilen bu görev nedeniyle ön planda olmamız kimseye Sakaryaspor ile olan geçmişimiz ve bağımızı sorgulama hakkını vermez." diye konuştu.

Yarın yapılacak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Bahadır, katılımın yüksek olması dileğinde bulundu.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü Vanspor ile oynanan maçtan sonra Vanspor yönetiminden yapılan açıklamada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.