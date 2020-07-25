Sakaryaspor'da Şaban Yıldırım dönemi sona erdi

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörü Şaban Yıldırım, görevinden istifa etti.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yıldırım'ın görevini bıraktığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kulübün Facebook hesabından istifası paylaşılan Yıldırım ise görevinden istifa ettiğini aktararak, "Büyük ekonomik sıkıntılara aylarca maruz kaldığı halde bunu sorun etmeden ağır antrenmanlara katlanan, sorunların çözümünde fedakarca davranan başta kaptan Oğuz ve tüm oyuncularıma... Özveriyle çalışan bütün personelime... Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan etkilendiği halde bir gün bile bunu problem etmeyen, çevresel ve araçsal eksikliklerden şikayet etmeyip gecesini gündüzüne katarak çalışan antrenör ekibime... En zor zamanlarda kulübün sorumluğunu alarak taşın altına elini koyan ve son ana kadar kulübe kaynak üretmek için çırpınıp duran başkanımız Cumhur Genç ve yönetim kurulumuza... Takımımızı ve bizi zor zamanlarımızda anlayıp destek veren, moral veren herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kendisine haklı ya da haksız yapılan bütün eleştirileri kabul ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başarı bütün emeği geçenlerindir ve herkese dağıtılmalıdır. Başarısızlıkta takım liderleri sorgulanır. Takım hedefine ulaşmamışsa baş sorumlu takımın lideridir. Mazeret üretmeye gerek yoktur. Eğer ortada bir başarısızlık varsa sorumluluk bana aittir. Bu itibarla şerefle yürüttüğüm Sakaryaspor teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Umarım bundan sonra Sakarya şehri Sakaryaspor'un köklü sorunlarını doğru tespit edip, daha güçlü bir şekilde Sakaryaspor'un çok özlediği hedeflerine ulaşmasını sağlar."