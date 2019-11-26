Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı, System.String[]

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suat Kaya ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

Sakaryaspor, 19 Eylül'de Galatasaray'ın eski futbolcusu teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı.

Sakaryaspor, Suat Kaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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