Son Dakika › Spor › Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor
Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı
6 saat önce
Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suat Kaya ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.
Sakaryaspor, 19 Eylül'de Galatasaray'ın eski futbolcusu teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı.
Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı!