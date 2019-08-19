Sakaryaspor'da yeni transferlere imza töreni yapıldı
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Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.
Sakaryaspor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:52 Kaynak: İHA
anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.
Sakaryaspor yönetimi yeni transferler; Hüseyin Bilge, Aydın Yılmaz
, Taşkın İlter, Özgür Kedikli ve Erdi Can
Şehit için Rüstemler Tesislerinde imza töreni düzenledi. Oyuncular, törende 1'er yıllık sözleşmeye imza attı. - SAKARYA
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