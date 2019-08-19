Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'da yeni transferlere imza töreni yapıldı
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Sakaryaspor'da yeni transferlere imza töreni yapıldı

43 dakika önce

Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.

Sakaryaspor'da yeni transferlere imza töreni yapıldı, System.String[]
Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.

Sakaryaspor yönetimi yeni transferler; Hüseyin Bilge, Aydın Yılmaz, Taşkın İlter, Özgür Kedikli ve Erdi Can Şehit için Rüstemler Tesislerinde imza töreni düzenledi. Oyuncular, törende 1'er yıllık sözleşmeye imza attı. - SAKARYA
Aydın Yılmaz, Sakaryaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:52 Kaynak: İHA
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