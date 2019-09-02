Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'dan son günde 18 transfer!
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Sakaryaspor'dan son günde 18 transfer!

4 saat önce

Sakaryaspor, transferin son gününde anlaşma sağladığı oyunculara imza attırdı.

Sakaryaspor'dan son günde 18 transfer!, System.String[]

Sakaryaspor, transferin son gününde anlaşma sağladığı oyunculara imza attırdı. Yeşil-siyahlılar daha öncede anlaşma sağladığı 8 futbolcunun yanı sıra 10 yeni futbolcuyu daha TFF'ye bildirdi.


Sakaryaspor'da; Furkan Parsak, Aydın Yılmaz, Okan Baydemir, Özgür Kedikli, Erdican Şehit, Hüseyin Bilge, Alparslan Demir, Abdülaziz Solmaz, Taşkın İlter, Orkun Dervişler, Ahmet Fukran Özcan, Nuri Fatih Aydın, Denis Taşkesen, Bekir İrtegün, Berat Aydoğdu, Alif Fırat Okur, Kadir Ulaşlı ve Zeki Korkmaz ile sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:19 
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