Sakaryaspor Espor ara sezon transferlerini duyurdu - Son Dakika
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Sakaryaspor Espor ara sezon transferlerini duyurdu

18.03.2021 09:51

Sakaryaspor Espor, ara transfer döneminde yeni transferler ile gücüne güç kattı.

Sakaryaspor Espor, Instagram adreslerinden yaptıkları duyuru ile 10 kişilik yeni transfer listesini açıkladı.

SAKARYA ESPOR KADROSU

Ara transfer döneminde ekibe katılan oyuncular:

#10 - Hüseyin Osman

#1 - Şeref Topaloğlu

#45 - Birol İşlek

#75 - Sedat Atmaca

#6 - Alp Uğuroğlu

#7 - Mevlid Çetin

#41 - Talha Yılmaz

#51 - Yasin Türkyılmaz

#30 - Furkan Bozkurt

#23 - Metehan Aydın

Ekibe yeni katılan oyunculara ve Sakaryaspor Espor'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Sakaryaspor Espor ara sezon transferlerini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakaryaspor Espor ara sezon transferlerini duyurdu - Son Dakika
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