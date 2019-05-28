Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı gecikmeli başladı
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Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı gecikmeli başladı

44 dakika önce

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı mücadele, sahaya atılan yabancı maddeler ve yakılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı gecikmeli başladı, System.String[]
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı mücadele, sahaya atılan yabancı maddeler ve yakılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.
TFF 2'nci Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala maraton ve güney kale arkası tribünlerinde yer alan Sakaryaspor taraftarları, farklı renklerde meşaleler yakarak yeşil zemine attı. Meşaleler nedeniyle stadı bir anda yoğun duman örtüsü kaplarken, Mete Kalkavan da başlama vuruşunun bekletilmesini istedi. Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikme sonrası meşale dumanlarına rağmen karşılaşma başlatıldı. Sakaryaspor taraftarlarının yaktığı meşaleler de renkli görüntüleri ortaya çıkardı.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:23 Kaynak: DHA
Spor
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