Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı - Son Dakika

Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı

27.05.2021 13:03

Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafile, Misli.com 2. Lig Play-off Finali için İstanbul'a hareket etti.

Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafile, Misli.com 2. Lig Play-off Finali için İstanbul'a hareket etti. Şampiyonluk hayali ile yola çıkan takım, tesislerden kurban kesilip, dualar okunarak uğurlandı.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında play-off finaline kaldı. Play-off final mücadelesi için hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, Kocaelispor ile oynanacak karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Rüstemler Tesisleri'nden hareket eden kafile için tesislerde kurban kesilerek, dualar okundu. Play-off mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle finale adını yazdıran Sakaryaspor, uzun yıllardır hasret duyduğu 1. Lig özlemine 11 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacağı ezeli rakibi Kocaelispor'u yenerek son vermek istiyor.

Bozkurt: "Kazanmaya, kupayı getirmeye gidiyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok. Hekimoğlu da olabilirdi, sadece Kocaeli'nin olmasının önemi birbirine rakip 2 şehrin maçının olması. Tabii ki final maçları her zaman zordur ve stresi yüksek maçlardır. Finalde yapılacak hatalar sezonu götürür, ligde yapılacak hatalar maç kaybettirir ama finalde yapılan hatalar sezonu götürür. Bunun farkındayız, oyuncularımız bunun bilincinde. Bu şehir daha önce çok final oynadı son yıllarda ama kazanamadı. Bizim için final oynamak önemli değil, kazanmak önemli. Kazanmaya gidiyoruz, buraya kupa getirmek istiyoruz, bunun bilincinde oyuncularımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız bunun da farkındayız, ama önemli değil biz iyi bir takımız ve bizim iyi oyuncularımız var. İnşallah buraya kupa ile döneriz. Berkay'ın dışında bir eksiğimiz yok, Berkay geçen hafta sezonu kapattı. Onun dışında bir eksiğimiz yok, tam kadro olarak gidiyoruz şu anda" dedi.

Çalışkan: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Takım kaptanı ve kalecisi Oğuz Çalışkan, maça kısa bir süre kaldığını vurgulayarak, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tüm sezonun emeği artık son 90 dakika, 120 dakika veya penaltı vuruşları. Yani kısacası son bir maç. Tüm gayretimizi vereceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve inşallah buraya kupayla dönmek için büyük bir emek sarf edeceğiz. Bu tür maçların büyüğü, küçüğü, rakibin güçlüsü, zayıfı olmaz. Bu finaldir artık, böyle maçlarda mental olarak ayakta kalan genelde şampiyon oluyor. İnşallah biz de hem fiziksel hem de mental olarak ayakta kalırız ve buraya mutlu şekilde döneriz. Bundan sonraki röportajımızı da inşallah şampiyonluk röportajı olur" diye konuştu.

Aslantaş: "Son maçı oynayıp kupayı şehre getireceğiz"

Futbolcu Hakan Aslantaş ise, "Seyircisiz taraftarsız çıkmak bizi çok zorladı. Bu sene değişik bir sezon yaşıyoruz ama sonunda buraya kadar geldik. Hedefimiz zaten buydu, son maça kaldı. Biz bu şehri mutlu etmek için, kulübü mutlu etmek için geldik. İnşallah Rabbim bunu bize nasip eder, son maçı da oynayıp kupayı bu şehre getireceğiz" şeklinde konuştu.

Ekşi: "Kupayı aldık gözüyle bakıyorum"

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise artık son düzlükte olduklarını dile getirerek, "İnşallah takımımızı buradan kurbanlar keserek gönderdik. İnşallah Kocaeli'yi cuma günü akşam yenip şehrimizin özlemle beklediği kupayı Sakarya'mıza armağan etmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız, Allah yardımcımız olsun. Dediğim gibi şehirde bir kenetlenme var, takımımız çok iyi kenetlenmiş durumda, çok iyi motive olmuş durumdayız. Hiçbir eksiğimiz yok Allah'ımıza şükürler olsun. Takımımıza verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, onlar da bize bir söz verdi. Kupayı Sakarya'ya getireceklerini söylediler. O yüzden ben kupayı aldık gözüyle bakıyorum. Futbolcu kardeşlerim söz verdi sözlerini de yerine getireceğinden çok eminim. Zaten görüyorsunuz şehirde her yer bayraklarla donatılmış şehrimiz de inanmış durumda inşallah cuma günü gece o kupayı alıp geleceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı

Serdar Bozkurt, Sakaryaspor, Sakarya, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı - Son Dakika Spor


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