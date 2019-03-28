Sakaryaspor Futbolcularına Kesici Aletle Saldırdığı İddia Edilen Amed Sportif Faaliyetler Oyuncusu...
1 saat önce
Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar'ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.
Sakaryaspor
futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar
'ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:48 Kaynak: İHA
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