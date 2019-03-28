Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor Futbolcularına Kesici Aletle Saldırdığı İddia Edilen Amed Sportif Faaliyetler Oyuncusu...

Sakaryaspor Futbolcularına Kesici Aletle Saldırdığı İddia Edilen Amed Sportif Faaliyetler Oyuncusu...

1 saat önce

Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar'ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.

Sakaryaspor Futbolcularına Kesici Aletle Saldırdığı İddia Edilen Amed Sportif Faaliyetler Oyuncusu..., System.String[]
Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar'ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Mansur Çalar, Sakaryaspor, Spor
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