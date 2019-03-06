Sakaryaspor - Gümüşhanespor: 3-0

STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Gürcan Dönmez (xx), Ramazan Ufuk Avdaş(xx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx) - Canberk Ömer (xx), Oğuz (xx), Berk İsmail (xxx), Umut (xx), Ferhat (xxx), Ümit Yasin
(xxx), Tevfik (xx) (Dk.77 Hacı Ömer), Dilaver (xxx) (Dk.89 Yusuf Kaan
), Ferit (xx), Berkay Can
(xx) (Dk.83 Hakkı Can)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut (x) - Muharrem (xx), Mehmet Menderes
(xx), Kadir (xx), Ahmet (xx), Azad Kevin (x)(Dk.73 Mert Çakar
), Murat (xx), Hüseyin Altuğ (xx), Muharrem Efe (xx), Mehmet Cansın
(xx), Tugay (x) (Dk.32 Sancar x)
GOLLER: Dk.10 (P) Dilaver, Dk.24 Ümit Yasin, Dk.59 (P) Tevfik (Sakaryaspor
)
SARI KARTLAR: Ümit Yasin, Hacı Ömer (Sakaryaspor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında Gümüşhanespor
'u 3-0 yendi.
10'uncu dakikada, Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Muharrem'in elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Dilaver Güçlü topu ağlara gönderdi: 1-0.
24'üncü dakikada Dilaver'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ümit Yasin Arslan
'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
59'uncu dakikada Berk İsmail'in ceza sahası yaptığı orta ile buluşan Dilaver'in rakibini geçmek istediği sırada yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tevfik'in vuruşuyla top ağlara gitti: 3-0.
- Sakarya