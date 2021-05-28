Sakaryaspor maçının ardından

Kaan ÜLKER/İSTANBUL, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

TURGAY KARSLI: İYİ OYUNLA HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Kocaelispor'da koronavirüs tedavisinin ardından takımın başında sahaya çıkan ancak maçtan sonra bir rahatsızlık yaşayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yerine basın toplantısına antrenör Turgay Karslı katıldı. Çok mutlu olduklarını belirten Karslı, "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı" dedi.

"Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var" diye sözlerini sürdüren Karslı, Süper Lig hedefi için ise "Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transfer politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır" diye konuştu.

SERDAR BOZKURT: KIRMIZI KART DİRENCİMİZİ DÜŞÜRDÜ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise "Erken yediğimiz gol bütün planlarımızı bozdu. Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz" dedi.