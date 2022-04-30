Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3) - Son Dakika
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Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)

30.04.2022 23:28

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıktı. Kahramanmaraşspor ekibi, sahaya "Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya" yazılı pankartla çıktı. Sakaryaspor, sahadan Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından kurulan platformda teknik heyet ve futbolculara madalyaları verildi. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Ömer Bozan ve Oğuz Kocabal'a verdi. Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken stadyumda büyük sevinç yaşandı. Bu arada Ayrıca maçın devre arasında sanatçılar konser verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kupa töreninde yaptıkları konuşmada, şampiyonluk için Sakaryaspor'u tebrik etti.

10 yıllık özlemini gidermenin mutluluğunu yaşayan Sakaryaspor, stadyumdaki etkinliklerin ardından takım otobüsüyle Çark Caddesi'ne hareket edecek. Buradan Demokrasi Meydanı'na geçecek Sakaryaspor, taraftarıyla şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kutlamalarda lazer ışık ve sahne gösterileri düzenlenecek.

Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)
Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (3)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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